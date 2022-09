Niemcy w panice ratują się przed zimą. Budowa nowych gazoportów przyspieszyła

Polityka i przemysł nadały budowie w Niemczech pływających gazoportów mocno przyspieszone tempo.

- Niemcy są rzeczywiście w tej chwili w absolutnym przestrachu, że zimą zamarzną. Szczególnie po tym, co się stało z Nord Streamami, może się okazać, że tą drogą żadnego gazu już nie dostaną - zaznaczył Zbigniew Kuźmiuk, europoseł w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" z czwartku 29 września 2022 roku.

Zaznaczył przy tym, że nie jesteśmy krajem, który chciałby formułować jakieś oskarżenia.

- Ale teraz Niemcy w pośpiechu, de facto łamiąc przepisy, normy środowiskowe, aby zapewnić sobie zaopatrzenie w gaz, w trybie ekspresowym budują dwa pływające gazoporty - powiedział Zbigniew Kuźmiuk. - W tej sprawie Unia Europejska milczy, w Brukseli cicho sza, a gazoporty mają być gotowe w styczniu. Niemcy są w panice, w ten sposób ratują się przed zimą. I niech się ratują, ale proszę sobie wyobrazić, jaki byłby krzyk, gdyby takie coś robiła Polska. Nie sądzę natomiast, żeby jakoś głęboko zmienili swoje podejście do Rosji. Jeżeli Ukraina zostałaby zmuszona do zawarcia jakiegoś pokoju - a sądzę, że Niemcy i Francuzi nad tym pracują, to uważam, że za jakiś czas chętnie wróciliby do interesów gazowych z Putinem, na których dobrze zarabiali - zaznaczył Kuźmiuk.