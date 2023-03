Niemcy zapełnią magazyny gazu bez udziału Rosji

Niemcy mogą zapewnić pełne napełnienie magazynów gazu bez dostaw paliwa z Rosji - powiedział Klaus Müller, szef niemieckiej Federalnej Agencji Sieciowej. Wcześniej istniały obawy, czy surowca z innych źródeł wystarczy.

Choć wciąż trwa rok gazowy 2022-2023, to państwa już przygotowują się do kolejnego sezonu grzewczego. Kluczowym będzie wystarczające zapełnienie magazynów surowca. To one w sytuacjach wzmożonego zapotrzebowania na gaz gwarantują stabilność rynku.

Przez pewien czas w Niemczech panowały obawy, czy uda się zapełnić magazyny przed kolejnym sezonem bez udziału Rosji. Jednak w obecnej sytuacji wydaje się to być przesądzone.

Dlaczego?

- Kończymy zimę ze stosunkowo pełnymi magazynami. Pomoże to zapełnić magazyny latem bez gazu z rosyjskich rurociągów. Jednak nadal musimy korzystać z gazu ekonomicznie - stwierdził na łamach niemieckiego dziennika "Handelsblatt" Klaus Müller, szef niemieckiej Federalnej Agencji Sieciowej (BNetzA).

Właśnie obecny stopień wypełnienia europejskich i niemieckich magazynów – ponad 50 proc., powoduje że sytuacja jest dość bezpieczna. Oznacza to, że zapasy uda się uzupełnić przed nowym sezonem.

Dotychczas ogromną rolę w tym względzie odgrywał surowiec z Rosji. Jednak po ataku na Ukrainę i nałożeniu zachodnich sankcji na Rosje, Moskwa zerwała kontrakty na dostawy gazu. Europa na nowo musiała zbudować system dostaw surowca, a kluczową rolę zaczęło odgrywać LNG, czyli skroplony gaz ziemny.