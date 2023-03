Niemcy zapłaciły w zeszłym roku ponad dwa razy więcej za gaz

W 2022 roku Niemcy zapłaciły o 109 procent więcej za sprowadzony gaz, chociaż kupiły go mniej niż w 2021 roku.

Oznacza to, że według oficjalnych danych koszty importu gazu w 2022 roku wzrosły ponad dwukrotnie, chociaż jego wolumen spadł o 30 procent.

Przyczyną jest oczywiście inwazja Rosji na Ukrainę, która wywindowała koszty energii i zmusiła Niemcy do szukania alternatywy wobec rosyjskich dostaw, a także doprowadziła do zmniejszenia zużycia.

Niemcy w zeszłym roku zapłacili za gaz 74 miliardy euro, podczas gdy rok wcześniej było to 35,4 miliarda. Wolumen importu spadł do 3 524,126 TJ (co odpowiada 100,2 mld metrów sześciennych), z 5 008,943 TJ rok wcześniej.

Średnia cena skoczyła aż o 197,3 proc. do 21 007,58 euro za TJ. Średnia cena importu w grudniu 2022 roku wyniosła 26 050,71 euro/TJ (9,38 eurocenta za kilowatogodzinę), co oznacza wzrost o 74 proc. wobec 2021 roku.