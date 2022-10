Niemcy zostały ograne. Będzie gazociąg z Barcelony do Marsylii

Niemcy jeszcze niedawno liczyły na budowę gazociągu z Hiszpanii. Jednak ich stanowisko w sprawie wspólnej polityki cen na energię i gaz spowodowało przekreślenia tych nadziei. Francja mówi głośne: nie i dogaduje się z Hiszpanią.

Francja nie zamierza wznowić budowy gazociągu trans pirenejskiego.

Niemcy zapłacą za swoją samolubną politykę energetyczną w ramach Unii Europejskiej.

Zamiast MidCat powstanie gazociąg BarMar z Barcelony do Marsylii.

Zakończony dziś szczyt przywódców unijnych w Brukseli wypracował stanowisko dotyczące powołania zespołu, który w gronie ministrów odpowiedzialnych za energię przygotuje założenia strategii ustalania maksymalnych cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Chociaż ustalenia podjęto jednomyślnie to w gronie dyskutantów, można dostrzec bardzo poważne zróżnicowanie poglądów na temat tej sprawy.

Państwa Unii Europejskiej nie są zgodne w sprawia ustalania maksymalnych cen nośników energetycznych

Niemcy, które na pomoc dla przedsiębiorstw i obywateli, a także na wsparcie firm zajmujących się handlem i produkcją energii elektrycznej oraz dystrybucją gazem ziemnym, wydały już w tym roku ponad 200 miliardów euro nie chcą się godzić na wprowadzenie zunifikowanych zapisów prawnych. Wolą samodzielnie dysponować środkami budżetowi i udzielać pomocy według własnego uznania. Podobnie przeciwne limitom cen i kontroli wydatków państwowych są Niderlandy.

Polska i koalicja 15 krajów uważają, że pewne reguły powinny obowiązywać wszystkich. Podobnego zdania jest Francja.

W obliczu problemów z remontami swoich reaktorów jądrowych rząd francuski zawarł jeszcze w lecie 2022 roku dwustronną umowę nazywaną roboczo "gaz za prąd". Francja, w razie potrzeby będzie mogła kupować energię z niemieckiej sieci rozliczając się nadwyżkami gazu ziemnego zgromadzonymi w magazynach podziemnych.

Francja jest niezadowolona z systemu subwencji łagodzących koszty wysokich cen energii i gazu

Teraz jednak Francuzi podnoszą na forum unijnym także kwestię niedozwolonej pomocy publicznej dla biznesu, ukrytej pod płaszczykiem ochrony przed rosnącymi cenami nośników energetycznych. Bardzo liczyli, że spotkanie w Brukseli złagodzi niemiecki opór i zostanie wypracowana strategia wspólnych działań. Tak się nie stało, a dodatkowo kanclerz Olaf Scholz na konferencji prasowej powiedział, że z powołaniem zespołu pracującego nad unijnymi mechanizmami wsparcia i limitami cen energii i węgla nie ma co się spieszyć.

Najpierw nowym gazociągiem popłynie gaz ziemny, a następnie zielony wodór

Nie trzeba było długo czekać na ripostę prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zaraz po zakończeniu szczytu spotkał się, w ramach trójstronnych rozmów, z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem i premierem Portugalii Antonio Costasem. Po tych negocjacjach, na konferencji prasowej wystąpiła hiszpańska minister transformacji energetycznej Teresa Ribera, która przekazała co następuje:

- Podjęta została decyzja o budowie podmorskiego gazociągu do przesyłania wodoru i gazu ziemnego między Barceloną a Marsylią. Zajmie to około 4-5 lat. Połączenie zastąpi zawieszony w 2019 roku projekt gazociągu trans pirenejskiego MidCat z Hiszpanii do Francji. Ten projekt musi być wyjątkowo bezpieczny, a dodatkowo konieczne będzie wybudowanie łącznika w okolicy Marsylii tak, aby się spinał z planowaną siecią gazociągów wodorowych w Europie Środkowej.

Tymczasem jeszcze kilka dni temu strona niemiecka prowadziła ożywioną dyplomację mającą na celu namówienie Francji i Hiszpanii do rozbudowy własnych połączeń, po to by umożliwić import z hiszpańskich portów transportu gazu LNG docierającego tam z Nigerii, Stanów Zjednoczonych, Algierii czy Kataru. Rzecz dotyczyła właśnie reaktywowania projektu MidCat i wybudowania około 300 kilometrów gazociągu po stronie francuskiej.

Pożegnanie z MidCat jest tym bardziej trudne do przełknięcia, że rozmowy o alternatywnych projektach zostały przeprowadzone w ekspresowym tempie z pominięciem Niemiec. To prawda, że czas realizacji jest odległy, nie ustalono nawet sposobu jego finansowania, nie podano także jaki będzie wolumen gazu ziemnego lub wodoru, który trafiać będzie z katalońskiego portu do Marsylii.

Jednak w polityce obok słów liczą się także gesty. Czyli w skrócie można to ująć jako votum nieufności dla samodzielnej, a zwłaszcza samolubnej polityki prowadzonej w ostatnich miesiącach przez rząd niemiecki. Bycie we wspólnocie, także tej europejskiej, zobowiązuje do współdziałania.