Niemieckie związki zawodowe wezwały władze do sprzeciwienia się natychmiastowej rezygnacji Unii Europejskiej z importu rosyjskiego gazu, zauważając, że takie embargo doprowadziłoby do tragicznych konsekwencji dla Niemiec - donosi agencja Associated Press.

Związek Niemieckich Związków Zawodowych i Niemieckie Stowarzyszenie Pracodawców we wspólnym oświadczeniu ostrzegły przed bojkotem gazu ziemnego z Rosji, ponieważ „może to doprowadzić do ograniczenia produkcji, zamknięcia przedsiębiorstw i bezrobocia."

Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck ze swojej strony powiedział w wywiadzie dla grupy medialnej Funke, że „natychmiastowe embargo na gaz zagrozi pokojowi społecznemu w Niemczech”.

Wcześniej w kwietniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że Rada Unii Europejskiej dyskutowała i będzie kontynuować debatę na temat unijnych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, w tym ropy i gazu, ale jak dotąd nie zapadła żadna konkretna decyzja.

Rosja jest największym dostawcą węglowodorów do Niemiec. Odpowiada za ponad połowę importu gazu na tamtejszy rynek.

Równocześnie Berlin jest największym na świecie konsumentem rosyjskiego gazu. W 2021 roku kupił go niespełna 50 mld m3.

W Niemczech bardzo silne jest lobby, które przeciwstawia się zakazowi importu rosyjskiego gazu. Tłumaczy ono, że szerokie ograniczenie importu rosyjskich węglowodorów będzie możliwe dopiero w perspektywie 2-3 lat.

Zachowanie importu gazu z Rosji oznacza, że Niemcy nadal będą pośrednio finansować rosyjska machinę wojenną opłatami za surowiec.