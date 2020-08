Niemiecki Uniper bierze pod uwagę niedokończenie Nord Stream 2

Prezes współfinansującej budowę gazociągu Nord Stream 2 niemieckiej spółki energetycznej Uniper przyznał we wtorek (11 sierpnia), że nie da się wykluczyć, iż z powodu sankcji USA inwestycja ta nie zostanie ukończona i trzeba będzie umorzyć zaciągnięte na jej realizację pożyczki.

"Naciski jeszcze się zwiększyły. Najgorszym przypadkiem byłoby oczywiście to, gdyby (Nord Stream 2) nie został ukończony i pojawiłby się wtedy problem, czy możemy odzyskać nasze pieniądze, czy też nie" - powiedział Andreas Schierenbeck. Dodał, że oczekuje, iż budowa zostanie zrealizowana w całości.

Występujący na telekonferencji wraz z Schierenbeckiem i odpowiadający w zarządzie Unipera za finanse Sascha Bibert zaznaczył, że użycie w najnowszym raporcie spółki sformułowania, iż Nord Stream 2 to "istotne pojedyncze ryzyko" jest wyłącznie przejawem "całkiem normalnego zarządzania kryzysem". Uniper zakłada, że mimo gróźb ze strony USA "rurociągiem tym popłynie gaz" - podkreślił Bibert.

Według Unipera, wpłacił on już w całości będącą jego udziałem w finansowaniu Nord Stream 2 kwotę 950 mln euro, ale w razie ostatecznego fiaska budowy trzeba by było zrestrukturyzować zaciągnięty na ten cel kredyt i odstąpić od spłacenia odsetek od niego.

Poza Uniperem w sfinansowaniu wynoszących 9,5 mld kosztów budowy drugiego już prowadzącego z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku gazociągu uczestniczą jeszcze cztery inne zachodnie spółki energetyczne - austriacka OMV, niemiecka Wintershall DEA, francuska Engie i Royal Dutch Shell.



Czytaj też: Rosyjska firma nie chce budować Nord Stream 2

Pod koniec 2019 roku prezydent USA Donald Trump zalegalizował karanie sankcjami firm uczestniczących w budowie Nord Stream 2. W efekcie z przedsięwzięcia tego wycofała się szwajcarska firma Allseas wraz ze swymi dwoma statkami do układania rur na dnie morskim. Ich zadanie mają teraz przejąć statki rosyjskie.

Gazociąg Nord Stream 2 jest gotowy w 94 proc., ale od grudnia ubiegłego roku nie prowadzi się przy nim żadnych prac. Z łącznie 2460 km tworzących go rur trzeba ułożyć jeszcze 150 km - 120 km na akwenach duńskich i 30 km na niemieckich. Waszyngton uważa tę inwestycję za zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa narodowego oraz dla bezpieczeństwa energetycznego Europy.



Czytaj: Amerykanie ostrzegają niemiecką spółkę przed wspieraniem Nord Stream 2



Przypomnijmy też, że wczoraj (10 sierpnia) szef MSZ Niemiec Heiko Maas poinformował, że wyraził telefonicznie sekretarzowi stanu USA Mike'owi Pompeo swe "zaniepokojenie" listem trzech amerykańskich senatorów do właściciela niemieckiego portu Sassnitz o grożących mu sankcjach za wspieranie budowy gazociągu Nord Stream 2.



Jak podała w poniedziałek agencja dpa, w bałtyckim porcie Sassnitz na Rugii - a konkretnie w jego przystani promowej Mukran - znajduje się rosyjski statek Akademik Czerski, który z drugą rosyjską jednostką ma dokończyć układanie na dnie Bałtyku rur gazociągu Nord Stream 2. Rury te zmagazynowane są również w Mukran, gdzie w zamkniętych już zakładach otoczono je warstwą betonu.



List wywołał oburzenie wszystkich reprezentowanych w Bundestagu partii oraz spowodował pojawienie się postulatów, by zagrozić stronie amerykańskiej krokami retorsyjnymi. Zapowiadane przez senatorów sankcje miałyby objąć m.in. zakaz wjazdu do USA operatorów i udziałowców portu oraz zamrożenie znajdującego się pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych majątku spółki.