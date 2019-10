Niemieckie grzałki zwiększą moc polskiego terminalu LNG

Polskie LNG podpisało umowę na zakup urządzeń niezbędnych do rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu od niemieckiej spółki Selas-Linde GmbH. Firmy nie podały wartości zakupu dwóch regazfikatorów, czyli tak zwanych grzałek o wydajności 139 ton na godzinę. Termin realizacji kontraktu to 62 tygodnie.

- Jednostki regazyfikujące to jest serce rozbudowy terminalu, która będzie zakończona w 2021 roku. Te urządzenia umożliwią zwiększenie możliwości przyjmowania gazu ziemnego w Świnoujściu, z 5 do 7,5 mld metrów sześc. rocznie - powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Zapewnił, że inwestycje w gazoporcie są prowadzone zgodnie z założonymi terminami i harmonogramami.





Umowa podpisana!😀 Selas-Linde dostarczy dodatkowe regazyfikatory #SCV . To one umożliwiają zmianę stanu skupienia gazu ziemnego: ze skroplonego ( #LNG ) na lotny.💨Dzięki nim zdolność regazyfikacyjna gazoportu zwiększy się do 7,5 mld m3. 👍🏻 https://t.co/CR8quIvvVo @LindEngineering pic.twitter.com/Zyn1o80lCh

Specustawa przyspieszy inwestycje gazowe

Przypomniał, że pięć innych urządzeń tej firmy od kilku lat pracuje w polskim gazoporcie. - Dostarczyliśmy już ponad 400 takich regazyfikatorów do różnych terminali LNG na całym świecie - mówi Ranke.Zobacz też: Polski gazoport dziś znów ma powody do zadowolenia. Co oznacza nowy kontrakt? Prezes Gaz-Systemu, spółki-matki Polskiego LNG, Tomasz Stępień mówił o programie dywersyfikacji dostaw gazu. - To jest bardzo wiele różnych inwestycji realizowanych zarówno przez Gaz-System, jak i Polskie LNG. Baltic Pipe wraz z rozbudową terminala w Świnoujściu oraz budową nowej instalacji LNG w postaci statku z instalacją do regazyfikacji w Porcie Gdańskim, to są te inwestycje, które mają umożliwić zakup gazu spoza innych regionów produkcji niż obecnie - mówi Stępień.Dodaje, że Gaz-System w 2020 roku odda do użytku siedem gazociągów o łącznej długości 420 kilometrów, w 2021 roku - cztery gazociągi o długości 230 km, interkonektor na Słowację oraz jedną tłocznię gazu. W 2022 roku spółka planuje oddać do użytku ponad 300 km gazociągów, trzy tłocznie oraz podmorski gazociąg Baltic Pipe.- Te wszystkie inwestycje po zakończeniu będą oznaczały wprowadzenie w życie realnego planu dywersyfikacji dostaw gazu. W planach mamy kolejne inwestycje - mówi Stępień.Obecna zdolność przeładunkowa terminalu w Świnoujściu wynosi 5 mld Nm3 (normalny metr sześcienny gazu) rocznie. Na jego terenie znajdują się dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego magazynowania LNG o pojemności 160 tys. m sześć. każdy. Przez położony na Wyspie Wolin terminal trafiają do Polski dostawy skroplonego gazu LNG z USA i Kataru. Pierwszy gazowiec, Al Nuaman z dostawą 210 tys. metrów sześc. skroplonego gazu ziemnego z Kataru, zawinął w grudniu 2015 roku.Czytaj też: Terminal w Świnoujściu będzie przyjmować największe na świecie statki

Kolejny ważnym krokiem w zakresie bezpieczeństwa energetycznego była decyzja Sejmu, który w tym roku uchwalił nowelizację tzw. specustawy terminalowej. Zakłada ona objęcie przepisami ustawy m.in. budowy największych gazociągów sieci dystrybucyjnej gazu, co ma przyspieszyć te inwestycje, a także przyłączy gazu do źródeł energii elektrycznej.



Specustawa przewiduje przyspieszenie i uproszczenie procedur administracyjnych przy wymienionych w niej inwestycjach. Pierwotna regulacja z 2009 r. odnosiła się do budowy terminala LNG w Świnoujściu, w kolejnych nowelizacjach obejmowała budowę przez Gaz-System kilkudziesięciu najważniejszych gazociągów przesyłowych - w tym Baltic Pipe, węzłów i tłoczni gazu, rozbudowę terminala LNG oraz budowę lub rozbudowę przez PGNiG podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Mogilno, Kosakowo i Goleniów. Nowym regulacjom mają podlegać m.in. gazociągi dystrybucyjne wysokiego ciśnienia.