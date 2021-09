Niepokojący klimat dla inwestycji zagranicznych w Polsce. Co dalej z Onico Energia?

Nabieram ogromnych wątpliwości, czy państwo polskie naprawdę zainteresowane jest wspieraniem zagranicznych przedsiębiorstw, które zdecydowały się ponieść spory wysiłek, inwestując swoje środki w rozwój polskich firm - Faisal Rachid Patel z GECX Group, zagranicznego właściciela Onico Energia, odnosi się do sytuacji, w jakiej znalazła się zajmująca się obrotem gazem firma.

Kwoty zainwestowane w Onico Energia

Trzeba mieć znaczne środki na tę działalność

Rozważane pozwy w Polsce i za granicą

Poważniejsze konsekwencje?

Sprzedaż Onico Energia zagranicznemu inwestorowi

Za niska cena Onico Energia

Podaje też w stanowisku kwoty, jakie GECX Group od 2019 roku wydał na zakup Onico Energia i konieczne inwestycje, aby firmę tę postawić na nogi. Mowa m.in. o wkładzie inwestycyjnym (wraz z partnerami) w wysokości 1 962 000 euro czy spłacie wcześniejszych kilkumilionowych długów Onico Energia oraz uregulowaniu należności wobec ZUS i fiskusa.- Dzięki tym m.in. wydatkom, Onico Energia zwiększyło liczbę klientów i rozwinęło całą swoją infrastrukturę niezbędną do codziennego dostarczania gazu klientom - relacjonuje uprzywilejowany właściciel i dyrektor naczelny GECX Group.Zwraca jednocześnie uwagę, że Onico Energia, jako jedyna prywatna firma w Polsce, ma możliwość zabezpieczania zapasów gazu i magazynowania go w PMG Ukrtransgaz - tak jak robi to np. PGNiG.- Podkreślić tu należy, że do dystrybucji i dostarczania gazu potrzebne są na bieżąco znaczne środki finansowe, przede wszystkim na depozyty, gwarancje i inne codzienne płatności, konieczne do utrzymania własnej infrastruktury - przyznaje Faisal Rachid Patel i dodaje, że czeka wciąż na niezbędne wyjaśnienie, czy zarządca restrukturyzacyjny Onico S.A. ma zamiar pokryć wszystkie poniesione przez Onico Energia koszty na utrzymanie i rozwój należącej do niego od października 2019 r. firmy.Bierze też pod uwagę dalsze kroki prawne. - Poważnie rozważamy także wniesienie pozwu przeciwko zarządcy restrukturyzacyjnemu Onico do polskiego sądu, jak również do międzynarodowego arbitrażu, za wszystkie straty, jakie jako inwestor ponieśliśmy w wyniku wstrzymania przez firmę Onico Energia działalności - ujawnia Faisal Rachid Patel, który wraz z pozostałymi przedstawicielami saudyjskiego inwestora chce zainteresować instytucje Unii Europejskiej problemem traktowania zagranicznych inwestorów w Polsce.Faisal Rachid Patel chciałby również wyjaśnić, jakie zdanie o działaniach zarządcy restrukturyzacyjnego Onico wobec Onico Energia ma sama firma Onico.WNP.PL zwróciło się w tej sprawie z pytaniami do tej spółki, ale na razie nie otrzymało od niej odpowiedzi. Tymczasem, zdaniem Jerzego Kurelli, eksperta ds. energetycznych, byłego prezesa Taurona i p.o. prezesa PGNiG, który w lipcu wypowiadał się dla WNP.PL, cała ta sprawa może mieć o wiele poważniejsze konsekwencje i potencjalnie wpłynąć na proces planowanej fuzji pomiędzy Orlenem i Lotosem, np. dla lokalnego rynku LNG, gdyż częścią aktywów, o które toczy się spór, jest regionalny terminal LNG w Gdańsku, najcenniejszy aktyw grupy Onico.Zgodnie z tzw. środkami zaradczymi, uzgodnionymi przez Orlen z Komisją Europejską, nabywcą między innymi części stacji benzynowych będących obecnie własnością Lotosu, może być wyłącznie podmiot, który jest obecny w Polsce i prowadzi tutaj działalność.- Nie jest oczywiście publicznie znana potencjalna struktura tej transakcji, ale niewątpliwie takie zawirowania, w wydawałoby się zupełnie nieistotnej sprawie, i związane z nią ryzyko wywłaszczenia bardzo poważnego inwestora z legalnie nabytych aktywów, negatywnie wpłynie nie tylko na klimat negocjacji pomiędzy stronami, ale w ogóle na postrzeganie Polski przez globalnych graczy energetycznych, co miałoby fatalne skutki dla liberalizacji i rozwoju rynku paliwowo-energetycznego w Polsce - mówił WNP.PL niedawno były szef PGNiG, nie wykluczając, że za wejściem na polski rynek funduszu GECX może stać właśnie Saudi Aramco. Jeśli nawet nie, to z pewnością wnikliwie śledzi, co dzieje się w Polsce w interesującym go bardzo obszarze.Onico sprzedało Onico Energia funduszowi GECX Group w październiku 2019 roku.Wcześniej, jak relacjonował w swoim stanowisku zarząd Onico Energia, obie strony transakcji zleciły dokonanie wyceny Onico Energia m.in. dwóm renomowanym firmom audytorskim. GECX Group zleciło też dodatkową wycenę biegłemu rewidentowi. Pod koniec kwietnia tego roku zarządca restrukturyzacyjny Onico zażądał od tego (mającego europejską siedzibę w Szwajcarii) funduszu zwrotu udziałów w Onico Energia.Uzasadniał to zbyt niską ceną, za jaką GECX Group miało kupić półtora roku wcześniej Onico Energia i powoływał się na zleconą przez siebie wycenę tej firmy. Zastrzeżenia miał w tej sprawie zarząd Onico Energia, który uważał, że wycena ta oparta jest m.in. na zbyt optymistycznych założeniach, a - jak podkreśla w swoim stanowisku Faisal Rachid Patel - Onico Energia nie rokowała wówczas specjalnych zysków. - Tylko dzięki naszemu zaangażowaniu i poniesionym inwestycjom sytuacja firmy zaczęła się poprawiać. Wtedy właśnie rozpoczął się dynamiczny rozwój Onico Energia - uważa przedstawiciel zagranicznego inwestora Onico Energia.