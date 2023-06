Bardzo niska produkcja energii przez siłownie wiatrowe spowodowała prawie 10-procentowy skok cen gazu. Nadchodzące porywiste wiatry i burzowa aura, nie są wcale dobrym prognostykiem.

Gaz w tym tygodniu zastępuje energię z turbin wiatrowych.

Surowca nie brakuje, magazyny są dobrze zaopatrzone.

Poprawa w odnawialnych źródłach energii (OZE) powinna skutkować przeceną na rynku gazu.

Produkcja energii wiatrowej w Europie spadła we wtorek do najniższego od wielu miesięcy poziomu. Według stowarzyszenia WindEurope 20 czerwca turbiny wiatrowe zaspokajały jedynie 5,5 proc. zapotrzebowania naszego kontynentu na energię elektryczną. Po raz ostatni wskaźnik udziału wiatraków w produkcji energii był niższy 21 miesięcy temu - 10 września 2021 roku. Wówczas udział elektrowni wiatrowych w całkowitej produkcji energii wynosił tylko 4,8 proc.

Brak energii z wiatraków skutkował potrzebą dostaw z innych źródeł

Co gorsza, zdaniem ekspertów, burzowa pogoda wcale nie będzie sprzyjała zwiększeniu produkcji. Po prostu zbyt silny wiatr, podobnie jak zbyt słaby, powoduje, że wiatraki nie pracują.

Spadek produkcji energii z OZE spowodował gwałtowny wzrost zapotrzebowania na gaz. Dające się szybko uruchomić (tzw. szybkowzbudne) siłownie gazowe najlepiej bowiem sprawdzają się w sytuacjach nagłego zapotrzebowania na energię.

Nic więc dziwnego, że po złych wieściach z branży wiatrowej gaz zaczął drożeć. Spotowa cena gazu w Europie wzrosła we wtorek o prawie 10 proc. Kontrakt na dostawę z jednodniowym wyprzedzeniem w hubie TTF w Holandii zamknął się ceną 430 dol. za 1000 m3. Od początku miesiąca cena wzrosła o 50 proc. Wpływ na to miało także zwiększone zapotrzebowanie na klimatyzację, którą napędza energia elektryczna.

Magazyny gazu są coraz lepiej wypełnione, surowca nie brakuje

Zdaniem ekspertów sytuacja jednak jest dość stabilna, a powrót większej podaży energii elektrycznej z OZE przyczyni się do ponownej stabilizacji cen gazu.

Tego na szczęście nie brakuje. Europa nadal pompuje gaz do magazynów. Obecny poziom zapasów wynosi 74,67 proc., aż o 17 punktów procentowych więcej niż średnia dla tego samego dnia z ostatnich pięciu lat - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Co prawda podczas doby gazowej 19 czerwca rezerwy zostały zwiększone o 0,26 pkt proc., co jest poziomem wyraźnie niższym niż średnia dla tego dnia z ostatnich pięciu lat, jednak jeśli intensywność ta utrzyma się przez całe lato, do końca września możliwe będzie osiągnięcie docelowego poziomu 90 proc. wypełnienia pojemności magazynowych.