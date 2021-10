Nord Stream 2 gotowy do uruchomienia w najbliższych dniach

Gazociąg Nord Stream 2 będzie gotów do uruchomienia w najbliższych dniach - powiedział wicepremier Rosji Aleksandr Nowak. Wyjaśnił, że obecnie niemiecko-rosyjski rurociąg jest zapełniany gazem w ramach procedur technologicznych.

"Nord Stream 2 został dobudowany. Teraz trwają prace przy uruchamianiu i napełnianiu rurociągu niezbędną technologiczną ilością gazu. Myślę, że w najbliższych dniach będzie on gotów do pracy, do uruchomienia" - powiedział Nowak.

Według jego słów dalsza działalność gazociągu zależna jest od regulatora europejskiego.

Dzień wcześniej, w środę, prezydent Władimir Putin uznał, że Nord Stream 2 napotyka bariery administracyjne. Wskazał w tym kontekście na unijny trzeci pakiet energetyczny. Ocenił, że jeśli Rosja mogłaby zwiększyć dostawy gazu tą trasą przesyłu surowca, to "napięcie na europejskim rynku energetycznym spadłoby znacznie".

Nord Stream 2 powinien uzyskać certyfikację regulatora niemieckiego. Rządowy dziennik "Rossijskaja Gazieta" prognozował, że decyzja w sprawie certyfikacji zapadnie 8 stycznia 2022 roku.