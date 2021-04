Nord Stream 2 może stać się zakładnikiem Zielonych

Dla Rosji Nord Stream 2 to sprawa najwyższej rangi. Wzrost napięcia na rosyjsko-ukraińskiej granicy może być próbą przekonania, że - wobec niestabilności w tym rejonie - bałtycki gazociąg jest niezbędny dla bezpieczeństwa dostaw. A może Kreml testuje nową amerykańską administrację? Na dokończenie inwestycji Rosjanie mogą mieć znacznie mniej czasu niż sądzili…

Niemiecka zmiana i piach w tryby

Rosja podgrzewa nastroje

Gaz - rosyjski czuły punkt

Jednak ani okręty, ani nawet sankcje czy inne wsparcie dla Ukrainy mogą nie wystarczyć do zablokowania gazociągu.– Gdyby Nord Stream 2 był tylko „projektem komercyjnym”, jak twierdzi Berlin, to ryzyko sankcji amerykańskich prawie na pewno już by go powstrzymało – napisał kilka dni temu w opiniotwórczym Foreign Policy Edward Fishman, były członek Zespołu Planowania Polityki w Departamencie Stanu USA, związany także z Atlantic Council. Jego zdaniem, aby inwestycja została zastopowana, konieczne jest sięgnięcie po rozwiązanie polityczne.– Aby więc osiągnąć swoje cele, Waszyngton będzie musiał zmienić zdanie w sprawie gazociągu na Kremlu lub w Berlinie – uważa specjalista.Z oczywistych względów Moskwa nie podejmie współpracy, bo budowa Nord Streamu 2 to dla niej prestiżowa sprawa, a dodatkowo szacunkowo pochłonęła już 10 mld euro.– Dla rosyjskiego prezydenta Nord Stream 2 zapewniłby dalszy wpływ na Europę – Unia Europejska jest zależna od Rosji w zakresie około 40 procent dostaw gazu. Jednocześnie doszłoby do osłabienia Ukrainy, która obecnie zarabia miliardy dolarów opłat tranzytowych. To sprawia, że ​​zmiana nastawienia Berlina jest jedyną nadzieją Waszyngtonu na zdławienie projektu – pisze Fishman.Według niego dalsze sankcje, np. na niemieckie firmy uczestniczące w projekcie, mogą nie przynieść skutków.– Co więcej, biorąc pod uwagę, że firmy te wspierają Nord Stream 2 za zgodą Berlina, najprawdopodobniej otrzymałyby wsparcie od rządu niemieckiego, gdyby zostały objęte sankcjami USA – zauważa.Tyle że jak zauważają specjaliści, w Berlinie szykują się wielkie zmiany. Po 16 latach rządów kanclerz Angela Merkel ustępuje. W kontekście Nord Streamu 2 ważniejszy niż jej następca jest układ sił w Bundestagu.W preferencjach przedwyborczych niemiecka partia Zielonych zajmuje drugie miejsce po Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Merkel i prawdopodobnie odegra decydującą rolę w tworzeniu następnego rządu. W marcu Zieloni dodali do swojej agendy wyborczej zapis stwierdzający, że Nord Stream 2 „należy zatrzymać”, zarówno z powodów klimatycznych, jak i geopolitycznych.– Problem w tym, czy wówczas Nord Stream 2 nie będzie po prostu ukończony – mówi nam dr Szymon Kardaś, politolog z Ośrodka Studiów Wschodnich. Nie ukrywa, że jest dość sceptyczny, czy gazociąg w razie wybudowania pozostanie pusty.– Słychać mocne głosy, że np. Nord Stream 2 w przyszłości może przesyłać wodór. To może być argument podnoszony za wykorzystaniem gazociągu – dodaje nasz rozmówca.I właśnie według Fishmana głównym celem dla administracji Bidena powinno nie być zrażanie sobie Niemców poprzez nakładanie nowych sankcji, lecz „dyplomatyczne sypanie piachu w tryby”, tak aby rurociąg nie powstał przed wyborami w Niemczech.Z pewnością takie zagrożenie dostrzega Moskwa. Z tym, jak i z testowaniem administracji prezydenta Bidena, może być związany obecny wzrost napięcia na granicy z Ukrainą.Warto bowiem pamiętać, że przełożenie gospodarcze na zachodniego sąsiada jest coraz mniejsze.Należy pamiętać, że Ukraina i Rosja nawet po rozpadzie ZSRR ściśle ze sobą współpracowały. Jednak atak Rosji i aneksja Krymu zerwały bardzo wiele z tych połączeń, a oba kraje nakładają regularnie cła na produkowane przez sąsiada produkty.Wszystko to doprowadziło do tego, że w latach 2013-2020 realne obroty handlowe między krajami (według ukraińskiego odpowiednika naszego GUS) spadły z prawie 40 do mniej niż 10 mld dolarów. Ukraiński eksport do Rosji spadł w minionym roku ze 15,1 mld dol. do 2,7 mld dol. Z Rosji na Ukrainę – z 23,2 do 6 mld dol.Jednak najbardziej uderzyła w Rosję kwestia gazowa. Ukraina niemal z dnia na dzień zaprzestała importu rosyjskiego surowca. A warto pamiętać, że dekadę temu to Kijów był jednym z trzech największych importerów rosyjskiego paliwa.Rosjanie co prawda tłumaczą, że Ukraina i tak się posiłkuje rosyjskim gazem, ale nawet jeśli tak jest, to z pewnością kupuje go dużo mniej. Co więcej, Rosja za trafiający na Ukrainę gaz otrzymuje niższe ceny, a Kijów surowiec kupuje taniej. Jak to możliwe, skoro droga gazu się wydłużyła? Po prostu Kijów kupuje surowiec w rynkowych cenach, a nie po zawyżanych narzucanych przez Rosję.Z punktu widzenia Moskwy rezygnacja przez Ukrainę z rosyjskiego gazu wywołała nierównowagę. Surowiec nie mógł być już używany jako narzędzie nacisku, a taką możliwość wobec krnąbrnych dał sobie prezydent Władimir Putin. Co więcej, w uprzywilejowanej wobec sąsiada pozycji to Rosja stała się petentem, bo musi korzystać z ukraińskiego gazowego systemu przesyłowego. Stąd też tak zacięta walka Rosji o nowy gazociąg.