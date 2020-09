Nord Stream 2 musi być elementem reakcji UE na próbę otrucia Nawalnego

Po próbie otrucia lidera antykremlowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego potrzebna jest wymierzona w Rosję unijna odpowiedź dotycząca gazociągu Nord Stream 2 - powiedział w czwartek w niemieckim radiu szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norbert Roettgen.

"Musi być europejska reakcja" - oświadczył Roettgen na antenie Deutschlandfunk, spytany, czy prace nad NS2 biegnącym po dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec powinny zostać wstrzymane. "Musimy prowadzić twardą politykę, musimy odpowiedzieć w jedynym języku, jaki (prezydent Rosji Władimir) Putin rozumie - czyli handlu gazem" - podkreślił polityk rządzącej CDU.

Niemiecki deputowany zaznaczył, że Putin rozumie wyłącznie język siły.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiadomiła w środę, że lider antykremlowskiej opozycji stał się ofiarą "próby zabójstwa przez otrucie", której celem było uciszenie go. Oświadczyła, że Niemcy skonsultują się ze swymi sojusznikami w NATO, w jaki sposób na to odpowiedzieć, zwiększając - jak pisze Reuters - perspektywy nowych zachodnich sankcji na Rosję.

Badające pobrane próbki od Nawalnego laboratorium Bundeswehry wykryło, że ma "jednoznaczny dowód" na to, iż Nawalny został zatruty środkiem bojowym z grupy Nowiczok - poinformował w środę niemiecki rząd.

Moskwa zaprzecza by miała coś wspólnego z próbą otrucia Nawalnego.

Przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i były ambasador Niemiec w USA Wolfgang Ischinger poparł wspólną odpowiedź UE i NATO wobec Rosji, zastrzegając, że mniej zdecydowane gesty, takie jak wydalenie dyplomatów, mogą nie wystarczyć.

"Jeśli chcemy z naszymi partnerami wysłać do Moskwy jasny komunikat, to stosunki gospodarcze (z Rosją) muszą znaleźć się na porządku obrad, a to oznacza, że nie można pominąć projektu Nord Stream 2" - powiedział Ischinger. Dodał, że całkowity bojkot nie byłby dobrym posunięciem. "Nie możemy postawić muru między Zachodem a Rosją, to byłby krok za daleko, ale istnieje stanowisko kompromisowe, coś między gestami dyplomatycznymi a całkowitym bojkotem" - wskazał.