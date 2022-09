Nord Stream 2 wciąż może zostać uruchomiony. Trwają podchody

Postępowanie upadłościowe operatora gazociągu Nord Stream 2, spółki Nord Stream 2 AG, zostało zawieszone na kolejne cztery miesiące, do stycznia 2023 roku - poinformowała firma.

Choć gazociąg Nord Stream 2 jest gotowy od roku, to nie pracuje.

Po napaści Rosji na Ukrainę, szanse na uruchomienie gazociągu są minimalne.

Rosja szantażuje Europę i wciąż liczy, że rurociąg zacznie tłoczyć gaz.

Jak wynika z oświadczenia operatora gazociągu Nord Stream 2: sąd w Zug w Szwajcarii (siedziba firmy – sąd właściwy do rozpatrywania sprawy) na wniosek właściciela gazociągu przedłużył tymczasowe moratorium Nord Stream 2 AG na spłatę kredytów na kolejne cztery miesiące - na okres od 10 września 2022 roku do 10 stycznia 2023 roku.

Bankructwo spółki zarządzającej gazociągiem Nord Stream 2 odwleka się

Zdaniem analityków decyzja ta w praktyce niewiele zmienia, poza jednym. Wciąż nie wiadomo, czy Nord Stream 2 AG zbankrutuje, czy też doczeka się uruchomienia kontrowersyjnej rury. Takiej możliwości nie wykluczają analitycy i wiążą ją z kryzysem energetycznym w Europie.

22 lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował, że niemiecki rząd zawiesza certyfikację projektu Nord Stream 2 (bez niej uruchomienie rury nie jest możliwe) po uznaniu przez Rosję suwerenności Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

Następnego dnia prezydent USA Joe Biden nakazał swojej administracji nałożyć sankcje na spółkę - operatora projektu Nord Stream 2 AG i przedstawicieli jej kierownictwa w odpowiedzi na działania Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

W praktyce uniemożliwiło to funkcjonowanie spółki i uruchomienie gazociągu. Ten został ukończony rok temu i jest napełniony gazem. Ostatnim krokiem miała być wspomniana certyfikacja.

Ze względu na brak postępu spółka Nord Stream 2 AG zwolniła pracowników.

Po rozpoczęciu wojny przez Rosję i zaatakowaniu Ukrainy wydawało się, ze uruchomienie gazociągu zostało odłożone „ad calendas Graecas”. Jednak mimo apeli o formalne pogrzebanie gazociągu do tego wciąż nie doszło.

Pojawiają się opinie, że w obecnej sytuacji Nord Stream 2 powinien ruszyć

Co więcej pojawiają się opinie, że gazociąg może jednak powinien zostać uruchomiony. Przyszłość rurociągu związana jest bowiem z pierwszym gazociągiem po dnie Bałtyku – Nord Streamem. Ten od końca sierpnia nie pracuje. Powód to jakoby awaria i groźba nawet eksplozji rurociągu. W praktyce jednak zamknięcie rury to szantaż ze strony Rosji. Ta bowiem chce wymusić na Unii Europejskiej zniesienie sankcji, jakie zostały nałożone na nią po ataku na Ukrainę.

Czy Nord Stream 2 może zostać uruchomiony? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że byłby to wielki sukces Moskwy. Rosja liczy bowiem na to, że brak gazu na unijnym rynku spowoduje presję opinii publicznej i w efekcie uruchomienie gazociągu. Taki krok oznaczałby, że Moskwa jest w stanie skutecznie szantażować kraje europejskie. Najwięcej będzie zależało od aury - długa i mroźna zima, bezwietrzna pogoda wzmocniłyby działania Rosji.

Sam Nord Stream 2 to dwunitkowy gazociąg o przepustowości rocznej około 55 mld m3 (na dobę do 170 mln m3). Rura po dnie Bałtyku Łączy Rosje i Niemcy. Ze względu na horrendalne koszty – ponad 10 mld euro – od początku jej sens ekonomiczny był negowany. W praktyce bowiem z nawiązką do transportu rosyjskiego gazu do Niemiec wystarczały już istniejące trasy przesyłowe.

Jednak budując rurociąg Rosjanie mogli ominąć kraje tranzytowe i wzmocnić swoją presję energetyczną na nasz region Europy i Ukrainę.

