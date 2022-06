Nord Stream idzie tylko na pół gwizdka. Gazprom oskarża Siemensa

Rosjanie poinformowali, że gazociąg z Rosji do Niemiec będzie wykorzystywany w maksymalnie 60 proc. nominalnych zdolności przesyłowych. Winą o to obarczają Siemensa, który jakoby miał nieterminowo dokonywać napraw silników wykorzystywanych w tłoczniach gazociągu.

Obecnie do Europy idzie mniej niż zwykle rosyjskiego gazu.

Gazprom obwinia o całą sytuację Siemensa.

Mniej gazu na rynku to możliwość podniesienia jego cen.



- Z powodu nieterminowego zwrotu z naprawy przez Siemensa silników wykorzystywanych w tłoczniach gazociągu, nastąpi ograniczenie zdolności przesyłowych - podał Gazprom.

Jak dodaje rosyjski koncern, dodatkowo nastąpiło wyczerpanie resursu jednego z urządzeń w GCU (układ spalania gazu), co wymusiło wyłączenie go. Ponadto stwierdzono usterki techniczne silników. - Efektem tego w stacji kompresorowej Portowaja mogą pracować tylko trzy pompownie gazu - informuje Gazprom.

Komunikaty Gazpromu są sprzeczne z wcześniejszymi doniesieniami. Wcześniej na platformie CEGH REMIT informowano, że dostępna moc przepompowywania gazu przez Nord Stream zostanie zmniejszona od 3 do 17 czerwca z powodu planowanych regularnych kontroli rurociągów.

Teraz jakoby w całą sytuację miał się włączyć Rostechnadzor (rosyjski odpowiednik UDT), który nakazał ograniczyć przesył gazu.

Na razie brak odpowiedzi niemieckiej firmy na te zarzuty.

Czy to, co deklaruje Gazprom, odpowiada faktycznej sytuacji? Nie wiadomo. Konsekwencje działań Rosjan będą jednak znaczące. Gazprom obecnie może zapewnić przepompowanie gazociągiem tylko około 100 mln m sześc. gazu na dobę, w porównaniu do planowanych 167 mln m sześc.

Należy przy tym pamiętać, że równocześnie Rosjanie wykorzystują tylko połowę zarezerwowanych zdolności przesyłowych ukraińskiego systemu gazowego. Jest to związane z okupacją przez Rosjan jednej ze stacji wejściowych do ukraińskiego systemu. Nie mając nad nią kontroli, Kijów obawia się, że Rosjanie fałszowaliby dane dotyczące pompowanych przez terytorium Ukrainy ilości gazu.

Efektem obecnej sytuacji jest to, że do Europy z Rosji może dziennie płynąć maksymalnie około 140 mln m sześc. gazu na dobę. To mniej niż zdolności przesyłowe samego Nord Streamu.

Jak długo potrwa obecna sytuacja, Gazprom nie podał. Jednak Rosjanie mogą się nie spieszyć ze zwiększeniem przesyłu. Zmniejszając transport gazu, wywierają bowiem presję na europejskich odbiorców. Mniej surowca spowoduje najpewniej wzrost cen.

Obecnie trwa bowiem uzupełnianie zapasów gazu w podziemnych magazynach. Brak podaży ze strony Rosji budzi niepewność. Być może działania Gazpromu są podyktowane chęcią maksymalizacji zysków ze sprzedaży.