Nord Stream jeszcze długo może nie ruszyć z całą mocą

Jak poinformowała strona rosyjska nie są obecnie prowadzone negocjacje w sprawie turbin dla Nord Streamu. Według Rosjan za problemy z gazem w Europie odpowiada Kanada.

- Nie ma żadnych kontaktów między Rosją a Kanadą i Niemcami w sprawie zwrotu turbiny dla gazociągu Nord Stream kanałami dyplomatycznymi po zaplanowanej naprawie - poinformowała w środę rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Tym samym Moskwa i Gazprom pozostały na stanowisku, że mniejsze od planowanych dostawy gazu gazociągiem Nord Stream to wina państw zachodnich.

Od ponad tygodnia Nord Stream tłoczy tylko około 40 proc. zaplanowanej wcześniej ilości gazu. Stało się to po tym, Rostechnadzor (rosyjski odpowiednik UDT) nakazał wyłączyć część turbin w stacji kompresorowej Portowaja. Urzędnicy tłumaczyli to możliwą awarią i brakiem konserwacji.

Problemu by nie było, gdyby Rosjanie uruchomili rezerwowe turbiny. Te jednak zostały wysłane do producenta - niemieckiego Siemensa – w celu konserwacji i przeglądu. I jak dotychczas nie wróciły. Urządzenia znajdują się bowiem z Kanadzie, gdzie zlokalizowane jest centrum naprawcze.

Po tym jak Rosja napadła na Ukrainę, na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji. Część z nich dotyczy Gazpromu i urządzeń dla niego.

W praktyce nie jest realne, aby turbiny w obecnej sytuacji wróciły do Rosji. Co to oznacza?

Rosjanie uważają, że efektem tego jest mniejsza przepustowość Nord Streamu. Jednak może to być kłamstwo. Zresztą przedstawiciele Berlina wątpią w sens ograniczania przesyłu gazu przez Nord Stream.

Brak rozmów w tej sprawie może zaś oznaczać, że gazociąg z pełną mocą jeszcze długo nie ruszy.