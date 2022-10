Nord Stream może wrócić. Technicznie to możliwe

Mija miesiąc od wybuchów, które rozerwały trzy z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Od strony technicznej ich naprawa jest możliwa. Nie ma jednak firm, które na ewentualne prośby Kremla mogłyby odpowiedzieć pozytywnie.

Gdyby Rosja zdecydowała się naprawiać Nord Stream 1 i Nord Stream 2 musiałaby prosić zachodnie firmy o pomoc. Rosjanie nie mają ani sprzętu, ani wiedzy, jak zrobić.

Zachodnia pomoc jest dziś jednak niemożliwa ze względu na napięcie polityczne w stosunkach z Moskwą i nałożone na nią sankcje.

Specjaliści mają trzy sposoby na naprawę podwodnych rurociągów. Pierwszy to wymiana uszkodzonych odcinków, drugi zainstalowanie specjalnych zacisków, trzeci - miks obu rozwiązań.

26 września doszło do czterech eksplozji w pobliżu gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Zniszczone zostały trzy z czterech nitek obu gazociągów. Na razie brak oficjalnych informacji, kto stoi za eksplozjami. Większość specjalistów uważa, że to Rosja.

Pytanie za pytaniem - co się naprawdę stało pod wodą

Gdyby ktokolwiek podjął się naprawy rozerwanych wybuchem nitek, najpierw powinien poznać zakres uszkodzeń. Sabotażyści musieli użyć potężnych ładunków - najpewniej kilkusetkilogramowych. Przemawia za tym fakt, że stalowe rury miały 1,6 cala (4,06 cm) grubości. Dodatkowo otulał je betonowy płaszcz 4,3-calowej grubości (10,9 cm). Każdy ze 100 000 odcinków rurociągu waży 24 tony. Aby doszło więc do zniszczeń, eksplozja musiała być bardzo silna. To zaś implikuje pytanie. Jak duży odcinek rurociągu został uszkodzony? Być może w ogóle rurociąg został siłą wybuchu przesunięty.

- To były potężne eksplozje, które mogły uszkodzić ten rurociąg na większą długość niż wiemy - mówi Jilles van den Beukel, w przeszłości główny geolog Shella.

Kolejnym problemem jest wysokie ciśnienie wewnątrz działającego gazociągu. Obecny stan rurociągu mógłby zostać boleśnie zweryfikowany w przypadku jego ponownego napełnienia. Wówczas mogłoby się bowiem okazać, że doszło do niewidocznych zmian strukturalnych, co wymusza znacznie większy remont niż to, co się obecnie zakłada.

Takiej gazowej łamigłówki jeszcze nikt nie rozwiązywał

Normalnie gazociągi badane są specjalnymi sondami, które wpuszcza się do wnętrza rury. Ze względu na zalanie rur, takie rozwiązanie jest niemożliwe. Wykorzystane będą musiały być specjalne roboty. Co prawda, po tym, jak Al-Kaida uszkodziła rurociąg w Jemenie, kontrolę przeprowadzili nurkowie, tyle że tam uszkodzenia miały miejsce na głębokości do 50 m. Tymczasem Nord Stream 1 i Nord Stream 2 leżą w przeważającej mierze na głębokości 80-100 m pod powierzchnią Bałtyku.

- Wysłanie nurków jest trudne - przyznaje w rozmowie z MIT Technology Jean Francois Ribet z firmy 3X Engineering, specjalizującej się w naprawie podmorskich rurociągów.

Według niego istnieją trzy realne sposoby naprawy gazociągów.

Pierwszym jest wymiana wszystkich uszkodzonych odcinków. Mogłaby to zrobić jednostka przystosowana do układania podmorskich gazociągów. Po zamontowaniu nowych rur, koniecznie z tego samego gatunku stali, cały gazociąg musiałby zostać osuszony i skontrolowany, a także poddany próbom ciśnieniowym. Wadą takiego sposobu remontu jest wysoki koszt, wyższy niż innych metod.

Wyścig z czasem, bo rurociąg niszczy słona woda

Drugim rozwiązaniem jest zainstalowanie specjalnych zacisków, rodzajów plastrów na uszkodzone odcinki. Jednak, jak podkreślają eksperci, przy wewnętrznej średnicy rurociągu wynoszącej 1153 mm zaciski miałyby monstrualne wymiary, wymagałyby instalacji podwodnego kesonu, wodoszczelnej komory, która obejmowałaby odcinek rurociągu, tak aby inżynierowie mogli w nim pracować.

Znowu dochodzi problem dużej głębokości i wymagań dekompresyjnych. Sama metoda jest względnie tania. Tyle że wymaga bardzo ścisłego rozpoznania zasięgu uszkodzeń. Jeśli te okazałyby się większe niż się obecnie spekuluje, prawdopodobnie nie mogłaby być wykorzystana.

Trzecim możliwym rozwiązaniem jest miks powyższych metod. Najbardziej uszkodzone odcinki gazociągu zostałyby wymienione, a tam, gdzie doszło no niewielkich szkód, zastosowane zostałyby zaciski.

Każda z tych metod ma więc zalety, jak i wady, a wszystkie są pod presją czasu. Przedziurawienie gazociągów spowodowało przedostanie się do ich środka wody morskiej. To powoduje ryzyko korozji. Część ekspertów uważa, że przed właściwą naprawą najpierw trzeba zabezpieczyć nieuszkodzone odcinki i pozbyć się z nich słonej wody. Wówczas presja czasu będzie mniejsza.

Bezprecedensowa skala uszkodzeń spowodowała, że sama naprawa byłaby pionierska w swej skali. Już wiadomo, że nie są w stanie jej zrobić Rosjanie. Nie mają ani sprzętu, ani wiedzy. W ogóle prace mogłoby zrealizować kilka tylko firm. I to może się okazać gwoździem do trumny gazociągów na dnie Bałtyku. Po ataku Rosji na Ukrainę na Moskwę został nałożony szereg sankcji. W praktyce więc nie ma firm, które na ewentualne prośby Kremla mogłyby odpowiedzieć pozytywnie.