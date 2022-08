Nord Stream może znów działać pełną parą. Czy Gazprom się zdecyduje?

Kanada zamierza zwrócić Niemcom pozostałe pięć turbin dla gazociągu Nord Stream, które są remontowane w Montrealu - powiedziała minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly. Informacje te mocno uderzają w propagandę Gazpromu, który obwinia o problemy z dostawami gazu do Europy, Kanadę, i kraje Unii Europejskiej.

Po rozmowach na linii Niemcy - Kanada, Moskwa może otrzymać sześć turbin.

Nic nie będzie stało na tym, aby wznowić normalny przesył gazu.

Dostawa turbin będzie oznaczała sprawdzenie rosyjskich intencji.

Turbiny to kluczowy element stacji kompresorowych, które tłoczą gaz gazociągami. Bez nich przesył surowca w praktyce nie byłby możliwy. Dotyczy to także Nord Streamu.

Czytaj też: Gazprom i Rosja uderzyły w Grupę Azoty. Cała Europa ma potężny problem

W przypadku tak skomplikowanych urządzeń rynek producentów jest jednak bardzo wąski, w grę wchodzi tylko kilka zachodnich firm. Potrzebnych parametrów nie spełniają bowiem zarówno rosyjskie, czy chińskie urządzenia. W przypadku Nord Streamu dostawcą turbin był niemiecki Siemens.

Sankcje zastopowały współpracę Siemensa i Gazpromu

Ponieważ niemiecki konglomerat przemysłowy to firma globalna, remont i przeglądy gwarancyjne turbin mają miejsce w Montrealu, gdzie Siemens ma swoje centrum serwisowe. I tu zaczynają się problemy.

Po napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę, na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji. Kanada zdecydowała się wstrzymać dostawy remontowanych turbin.

Natychmiast wykorzystał to Gazprom. Rosyjski gigant stwierdził bowiem, że brak turbin zmusi go do ograniczenia dostaw gazu Nord Streamem. Tłumaczył to brakiem urządzeń, i przekroczonym resursem zainstalowanych. Początkowo redukcja przesyłu wynosiła kilkanaście procent, by obecnie wynosić aż 80. Rosjanie jak mantrę powtarzają stwierdzenie - że Nord Stream nie może tłoczyć nominalnej ilości gazu – niespełna 170 mln m3 na dobę, ponieważ stacja kompresorowa Portowaja (na początku rurociągu) nie ma sprawnej turbiny.

Po licznych rozmowach na najwyższym szczeblu pomiędzy Berlinem i Ottawą, Kanadyjczycy zgodzili się zwolnić turbinę. Ta przybyła do Niemiec, tyle że Rosjanie jej nie odebrali. Wciąż tłumaczyli, ze nie otrzymali pozostałych. Teraz to się zmieniło.

Kanadyjska decyzja uderza w narrację Kremla

- Podjęliśmy taką decyzję. Dokładnie o to poprosiły nas Niemcy – powiedziała kanadyjskiej telewizji CBC Melanie Joly.

Kanadyjska decyzja uderza w narrację Kremla. Oznacza bowiem, że Nord Stream będzie mógł wkrótce pracować normalnie. To czy tak się stanie będzie zależało wyłącznie od Rosjan. Jeśli gazociąg nie ruszy, rosyjska propaganda będzie musiała znaleźć inny powód takiej decyzji. Oczywiście Gazprom, który od wielu miesięcy działa nieracjonalnie i jest przez Moskwę używany jako narzędzie politycznego nacisku nadal może w ograniczonym tylko zakresie przesyłać gaz. Jednak w dłuższej perspektywie będzie to kolejny argument pokazujący, że rosyjska spółka jest kompletnie niewiarygodnym partnerem biznesowym.

Przy okazji warto dodać, że dostawa turbin oznaczać także będzie, ze rosyjskie naciski na uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2 nie będą uzasadnione.