Nord Stream staje, a Gazprom traci kolejne argumenty

Konserwacja gazociągu Nord Stream to według Rosjan rutynowa operacja, o której wiadomo było od wielu miesięcy. Pomimo tego budzi ona wiele pytań, a najważniejszym jest, czy gazociąg po 10 dniach zaplanowanego przestoju znowu ruszy.

Zatrzymanie pracy gazociągu było planowane, pytanie czy zostanie on ponownie uruchomiony?

Nord Stream 2 już wcześniej działał z obniżoną mocą, za co Rosjanie obwiniali Niemców i Kanadyjczyków.

Obecnie tylko jedno z czterech gazowych połączeń Rosji z Unią Europejską działa normalnie.

Każdy tak duży gazociąg musi być regularnie poddawany inspekcji i konserwowany. To, że w przypadku dzieje się tak z Nord Streamem, nie jest zaskoczeniem. Nie powinien być nim również termin zatrzymania gazociągu. Okres letni to czas zmniejszonego zapotrzebowania na gaz, a wiec wyłączenie gazociągu teoretycznie powinno być mniej bolesne dla odbiorców surowca. Po drugie w razie problemów technicznych latem łatwiej byłoby naprawić rurociąg,

Obawy może budzić jednak kwestia tego, ile potrwa przerwa w dostawach i z jaką mocą gazociąg ruszy po konserwacji. Zgodnie z harmonogramem zaplanowane naprawy powinny trwać do rana 21 lipca. Jednak, jak długi będzie to czas faktycznie - dopiero się przekonamy.

Rosjanie obwiniają Niemców i Kanadyjczyków

Już przed wyłączeniem (w drugiej godzinie obecnej doby gazowej) gazociąg tłoczył gaz tylko z ułamkiem swoich zdolności nominalnych. Zamiast planowanych ponad 167 mln m3 gazu na dobę, przysłał o około 100 mln m3 gazu mniej.

Jak tłumaczą Rosjanie winę za to ponoszą Niemcy i Kanadyjczycy. Według Gazpromu, spółka zmuszona była bowiem zmniejszyć ciśnienie tłoczenia gazu w stacji kompresorowej Portowaja (koło Petersburga). Wyłączenia wymagały tam turbiny, bo Skończyć miał się ich resurs.

Można je wykorzystać ponownie, ale najpierw muszą przejść specjalistyczny przegląd i ewentualną naprawę. I tu na scenę wchodzą Niemcy i Kanadyjczycy. Turbiny wyprodukował niemiecki Siemens, jednak jedynym centrum ich napraw i konserwacji jest zakład firmy w Montrealu.

A ponieważ Kanada w związku napaścią Rosji na Ukrainę nałożyła sankcje na wyroby dla przemysłu gazowego i naftowego, przez kilka tygodni turbiny w Montrealu czekały, aż ktoś nimi się zajmie. Jak podkreśla prezes Gazpromu Aleksiej Miller, to celowa decyzja Kanadyjczyków.

Kanada mówi sprawdzam

Ostatecznie na szczeblu rządowym Berlin i Ottawa porozumiały się w sprawie zwrotu turbin. Spotkało się to zresztą z liczną krytyką. Władze Ukrainy stwierdziły choćby, że przekazanie turbiny do Nord Stream 1 pozwoli Rosji na dalsze wykorzystywanie energetyki jako narzędzia wojny hybrydowej przeciwko Europie.

- Wzywamy władze Kanady, by anulowały swoją decyzję i zapewniły całościowe funkcjonowanie sankcji - głosi ukraińskie oświadczenie.

Tyle że wcale ta decyzja nie jest dla Rosjan aż tak korzystna. Brak turbin był bowiem głównym argumentem Kremla, tłumaczącym zmniejszenie dostaw paliwa Nord Streamem.

Teraz ten argument znika. Jeśli Rosja nadal będzie ograniczała dostawy gazu tą drogą, to być może nawet Niemcy zrozumieją, że Gazprom i Moskwa nie są wiarygodnymi partnerami.

Jak przyznał niedawno kanclerz Olaf Scholz, Berlin nie wyklucza sytuacji, w której Moskwa, chcąc szantażować Europę, wyłączy zupełnie gazociąg z mniej lub więcej prawdopodobnych przyczyn.

Wraz ze zwrotem turbin z Kanady jeden z możliwych argumentów został Rosjanom z rąk właśnie wytrącony.

Bezprecedensowy brak dostaw gazu

Na razie w Europie trwa nerwowe uzupełnianie stanów magazynowych. Sprzyja temu aura, jest wietrznie – pracują więc wiatraki, ale niezbyt ciepło – nie trzeba więc zbyt często włączać klimatyzatorów, co podwyższa zużycie energii. Nic więc dziwnego, że w ciągu czterech ostatnich dni stopień wypełnienia podziemnych magazynów gazu zwiększył się o ponad jeden procent.

To o tyle istotne, że obecnie z powodu problemów z Nord Streamem wiele wskazuje na to, iż gazu nie będzie się dało w najbliższych dniach zatłaczać do magazynów w ogóle.

Warto bowiem dodać, że jedyną drogą dostaw rosyjskiego gazu, która obecnie pracuje normalnie jest Turkish Stream.

Magistrala przez Ukrainę, z powodu zajęcia kluczowej stacji kompresorowej przez Rosjan, tłoczy obecnie tylko nieco ponad 39 mln m3 gazu na dobę (powinna ponad 100 mln m3). Gazu z Rosji od dawna nie transportuje już Jamał, a teraz stanął Nord Stream.

Takiej sytuacji, że normalnie działała tylko jedna z czterech dróg dostaw gazu do Unii Europejskiej, jeszcze nie było.

Co się dzieje z Nord Streamem 2?

Obecną sytuację Rosjanie najchętniej przekuliby na swój sukces, jakim byłoby uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. Dziennie mógłby on tłoczyć nawet 167 mln m3 gazu.

U naszych zachodnich sąsiadów dały się zresztą w Bundestagu słyszeć głosy w tej sprawie.

Poseł skrajnie prawicowej Alternative für Deutschland Stefen Kotre wprost wezwał do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, łączącego Rosję z Niemcami. Do podobnego kroku namawiali także przedstawiciele Die Linke (Lewicy).

Na szczęście rząd ostro na to zareagował. Jak stwierdził Scholz: AfD to nie tylko prawicowa populistyczna partia, ale także partia rosyjska. Być może jest to efekt bardzo już niewielkiego zaufania Niemiec wobec dostaw gazu z Rosji.