Nord Stream stanie na dwa tygodnie

Planowany coroczny przegląd gazociągu Nord Stream rozpocznie się 11 lipca i potrwa do dwóch tygodni – poinformowała w poniedziałek niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci.

- Podczas kontroli gazociąg nie będzie mógł transportować gazu przez okres do 2 tygodni. Może to spowodować, że w tym okresie będzie mniej gazu przepompowywanego do podziemnych magazynów surowca – poinformował regulator w raporcie.

Gazociąg Nord Stream z Rosji do Europy o łącznej, rocznej przepustowości 55 mld m3 gazu biegnie po dnie Bałtyku od Wyborga w Rosji do Greifswaldu w Niemczech.

Przestój jest spowodowany wymogami kontrolnymi. Podczas niego sprawdzany jest specjalnymi urządzeniami stan rurociągu.