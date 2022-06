Nord Stream wysycha, Rosja obwinia Niemców. W Europie może zabraknąć gazu

W środę po południu Gazprom poinformował, że jest zmuszony w jeszcze większym stopniu ograniczyć przesył gazu gazociągiem Nord Stream. Powód jest ten sam co we wtorek - zmniejszenie wydajności stacji kompresorowej Portowaja. Gazociąg będzie wykorzystywany w zaledwie 40 procentach.

Nord Stream docelowo miał dostarczać 170 mln m3 gazu na dobę.

Na wieść o problemach z przesyłem ceny gazu skoczyły.

Pojawiają się obawy o zapewnienie wystarczającej ilości gazu Europie.

Dwunitkowe połączenie po dnie Bałtyku łączy Rosję z Niemcami. Dziennie można nim przesłać nawet 170 mln m3 gazu. Rocznie tą drogą idzie do Europy około 59 mld m3 rosyjskiego surowca.

We wtorek okazało się, że gazociąg tłoczy tylko 100 mln m3 gazu na dobę. Powód to konieczność wyłączenia jednej z turbin. Według Rosjan wyprodukowane przez Siemensa urządzenie miało przekroczony resurs i groziło awarią. Turbina która miała je zastąpić, jest zaś w Kanadzie. Tam dokonywany jest jej przegląd. Jednak ze względu na sankcje nałożone na Rosję po ataku na Ukrainę na razie wysyłka turbiny z Kanady została wstrzymana.

W tej sprawie trwają rozmowy na linii Berlin – Ottawa.

W środę po południu okazało się, ze Nord Stream jeszcze zmniejszył przesył gazu. Tłoczy na dobę tylko 67 mln m3 (około 40 proc. zdolności przesyłowych gazociągu). Gazprom w komunikacie podał, że zmuszony był wyłączyć kolejną turbinę. Nakazał to zrobić rosyjski odpowiednik naszego Urzędu Dozoru Technicznego – Rostechnadzor.

Podobnie jak w przypadku pierwszego urządzenia Rosjanie obwiniają o całą sytuację Siemensa. Według nich to niemiecki koncern zawalił cała sytuację, nie dostarczając rezerwowej turbiny na czas.

- Z powodu nieterminowego zwrotu przez Siemensa turbiny z naprawy, a zarazem wyczerpania się czasu eksploatacji działającej dotychczas jednostki oraz ryzyka usterek technicznych w chwili obecnej w stacji kompresorowej Portowaja mogą być eksploatowane tylko niektóre instalacje – czytamy w komunikacie Gazpromu.

Natychmiast na wieści z Rosji zareagowały ceny gazu. Tysiąc m3 surowca podrożało popołudniu w środę do 1200 dol. - to najwięcej od 12 maja. W sumie po pojawieniu się informacji o problemach z przesyłem gazu przez Nord Stream cena gazu zwiększyła się o ponad 30 proc.

Na rynku widać obawy o możliwość uzupełnienia zapasów w podziemnych magazynach gazu, koniecznych do zaopatrzenia odbiorców zimą.

Na razie nie wiadomo, którzy odbiorcy po decyzji Rosjan ucierpią najbardziej. Tłoczona Nord Streamem ilość gazu to tylko mniej niż połowa zamówionego w Rosji gazu przez Niemcy. Ucierpią także Holandia, najpewniej Francja i Belgia. Rodzi się także pytanie, co z przesyłem gazu z Niemiec do Polski.