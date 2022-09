Nord Stream zamiast gazu pompuje ceny. Wzrost od rana jest drastyczny

Ceny gazu w Europie na poniedziałkowym otwarciu natychmiast podskoczyły o 30 proc. i ponownie przekroczyły 2850 dol. za tys. m3. To efekt zamknięcia Nord Streamu.

30-proc. wzrost cen gazu na otwarciu to efekt rosyjskich działań.

Na razie nic nie wskazuje, aby Nord Stream miał ponownie ruszyć.

Dostawy rosyjskiego gazu odbywają się tylko dwoma szlakami.

Według londyńskiej giełdy ICE, za tys. m3 trzeba na otwarciu było płacić 2850 dol. Jeszcze drożej jest na rynku holenderskim. Koszt październikowych kontraktów terminowych na hubie TTF w Holandii wzrósł do 2853 dol. za tys. m3, czyli 279 euro za MWh (w oparciu o aktualny kurs wymiany euro do dolarara, ceny ICE są podane w euro za MWh).

Gazprom mataczy wokół Nord Streamu i zrzuca winę na Siemensa

Drastyczny wzrost cen gazu to efekt odreagowania przez rynek informacji, jaką Gazprom podał po zakończeniu już notowań w piątek, 2 września. Rosyjski gigant poinformował, że podczas konserwacji ostatniej działającej pompowni gazu Nord Stream w tłoczni Portowaja wykryto rozszczelnienie instalacji. Z tego powodu holding jest zmuszony do całkowitego zaprzestania pompowania gazociągiem.

Czy do wycieku faktycznie doszło? Nie wiadomo. Rosjanie już tak często w sprawie gazociągu mijali się z prawdą, że także tym razem na informacje płynące z Gazpromu należy brać znaczną poprawkę.

Co ciekawe, sam szef Gazpromu Aleksiej Miller o problemy obwinia Siemensa (dostawca turbin dla tłoczni) i kraje zachodnie. Według Millera Siemens obecnie praktycznie nie ma możliwości regularnej naprawy jednostek dla Nord Streamu, po prostu nie ma gdzie tego zrobić.

- Zachodni przeciwnicy wystawili już tak dużą liczbę dokumentów sankcyjnych, że sami się w nich pogubili i wpadli we własną pułapkę sankcyjną - zauważył szef rosyjskiego holdingu gazowego.

Awaria ma korzenie na Kremlu i chodzi o polityczne naciski

Tłumaczenia Gazpromu są jednak mało wiarygodne. Siemens proponował już dostawę nowej (po przeglądzie) turbiny, ale Rosjanie odmówili jej przyjęcia.

W efekcie tłoczący około 33 mln m3 gazu na dobę gazociąg (około 20 proc. mocy nominalnych) stanął całkowicie.

Analitycy twierdza, że Kreml który, kontroluje Gazprom, chce w ten sposób osiągnąć kilka celów. Pierwszym jest uruchomienie Nord Streamu 2. Gazociąg jest gotowy i napełniony gazem, ale jego certyfikacja, po tym jak Rosja napadła na Ukrainę, została wstrzymana.

Drugim celem jest wywołanie kryzysu energetycznego w Europie. Moskwa liczy, że w ten sposób zburzy jedność UE (Węgry prowadzą już odrębną politykę w tym zakresie) w sprawie pomocy wojennej dla Ukrainy. Być może według zamysłów Rosjan ewentualny kryzys spowodowałby także przetasowania na scenie politycznej w niektórych krajach UE, czego efektem byłyby zmiany rządów na przychylniejsze Rosji.

Europa ma dobrze zaopatrzone podziemne magazyny gazu ziemnego

Do całkowitego wstrzymania dostaw surowca Nord Streamem dochodzi w sytuacji gdy Europa przygotowuje się do zimy. Obecnie zatłaczany jest surowiec do podziemnych magazynów. Jak podaje Gas Infrastructure Europe obecnie magazyny sa wypełnione w 81,55 proc. z tendencja rosnącą. W najmniejszym stopniu magazyny ma wypełnione Bułgaria, ale i tak jest to zapełnienie w 63,19 proc.

Sytuacja z Nord Streamem powoduje, ze obecnie gaz z Rosji dociera do Europy dwoma szlakami. Normalnie wykorzystywany jest Turkish Stream. Czynna jest także trasa tranzytowa przez Ukrainę.

Jednak ze względu na rosyjską okupację, w jednej z kluczowych tłoczni poziom przesyłu wynosi około 42 mln m3 gazu na dobę. Tymczasem powinno to być około 109 mln m3.

