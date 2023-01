Norwegia zapewni Europie stabilne dostawy gazu

Wydobycie gazu ziemnego w Norwegii w 2022 roku wyniosło 122 mld m3 - wynika z komunikatu Norweskiego Dyrektoriatu ds. Ropy Naftowej. Oslo oczekuje, że wolumen produkcji w najbliższych 4-5 latach nie ulegnie zmianie.

Całkowita produkcja węglowodorów w Norwegii w 2022 roku wyniosła około 230 milionów m3 ekwiwalentu ropy naftowej, czyli około 4 milionów baryłek dziennie.

Wysoki poziom wydobycia można tłumaczyć m.in. dużą liczbą eksploatowanych pól morskich. W grudniu uruchomiono drugą fazę projektu Johan Sverdrup na Morzu Północnym, a w sierpniu rozpoczęto wydobycie na złożu Nova (dawniej Skarfjell). Ponadto stare złoża pracują dłużej i produkują więcej niż wcześniej przewidywano, zauważa raport NPD.

Łączna wartość inwestycji w norweski przemysł naftowy i gazowy w 2022 roku wyniosła około 300 miliardów koron norweskich (30 miliardów dolarów). W minionym roku wykonano 32 odwierty, co pozwoliło na odkrycie 11 nowych złóż. Dzięki 13 nowym projektom zagospodarowania złóż i przedłużenia ich żywotności przedłożonych regulatorowi w zeszłym roku, rezerwy węglowodorów wzrosły do ​​252 milionów metrów sześciennych ekwiwalentu ropy naftowej, z czego połowa to gaz.

Największym nowym projektem jest Yggdrasil (dawniej Noaka) na Morzu Północnym, w który inwestycje mogą sięgnąć 115 miliardów koron.