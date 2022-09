Norwegia zarabia krocie na wysokich cenach gazu i ropy

W sierpniu nadwyżka handlowa w wymianie zagranicznej Norwegii przekroczyła 19,8 miliarda euro. Rządowa agencja statystyczna przekazała, że sam eksport gazu ziemnego wyniósł 17,3 miliarda euro.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Norwegia jest jednym z największych beneficjentów wysokich cen węglowodorów.

PKN Orlen zamierza w Norwegii aktywnie pozyskiwać nowe koncesje wydobywcze.

Wpływy z eksportu gazu ziemnego i ropy naftowej mogą zapewnić Norwegom dobrobyt na pokolenia.

Problemy w zaopatrzeniu w gaz ziemny wywołane rosyjską inwazją na Ukrainę w oczywisty sposób doprowadziły do przewartościowania znaczenia Norwegii jako obecnie najważniejszego dostawcy tego surowca dla europejskich odbiorców. Wszyscy chcą kupować gaz i ropę z bezpiecznego, przewidywalnego politycznie źródła. Dodatkowym argumentem jest istniejąca infrastruktura transportu i przesyłu surowców.

Nowa sytuacja doprowadziła także do zmiany celów gospodarczych w społeczeństwie. Część partii politycznych, a także organizacje ekologiczne, jeszcze kilka miesięcy temu otwarcie sprzeciwiało się planom udostępnienia do eksploatacji złóż na Dalekiej Północy.

Norwegia korzysta na wysokich cenach ropy naftowej i gazu ziemnego w szczególny sposób

Proponowano także ograniczenie liczby tak zwanych rund koncesyjnych dla nowych poszukiwań. Miały być także wprowadzone nowe, rygorystyczne przepisy dotyczące wykorzystania technik pobudzania starych złóż w celu pełnego sczerpania dostępnych węglowodorów.

W obecnej sytuacji, przynajmniej na pewien, czas te rozważania i dyskusje zostały odsunięte na bok i w obliczu wstrzymania przesyłania błękitnego paliwa przez gazociąg Nord Stream wszyscy właściciele koncesji wydobywają tyle gazu ziemnego i ropy naftowej, na ile pozwalają względy techniczne.

W każdym miesiącu norweska nadwyżka handlowa utrzymuje się na poziomie ponad 15 miliardów euro

Przy bardzo wysokich cenach utrzymujących się na rynkach światowych Norwegia w każdym miesiącu uzyskuje gigantyczne wpływu do budżetu państwa. Z danych przedstawionych rządową agencję statystyczną wynika, że w sierpniu tego roku nadwyżka handlowa w wymianie z zagranicą wyniosła 197,7 miliarda koron norweskich czyli ponad 19,8 miliarda euro. Eksport był na poziomie 287,8 miliarda koron z czego wartość sprzedanego gazu ziemnego stanowiła 61,1 procent. Wartościowo to było 175,85 miliarda koron norweskich czyli 17,4 miliarda euro. Podobne dane były odnotowane we wcześniejszych miesiącach 2022 roku.

Statystycznie dzienna produkcja węglowodorów wynosiła 4 miliony baryłek ekwiwalentu ropy (boe) z równym podziałem na gaz ziemny i ropę naftową. Zdecydowana większość przeznaczona była na eksport.

Przy okazji wielkiego boomu w sektorze wydobycia Norwegia korzysta na tym, że gwałtownie wzrosły nakłady na poszukiwania, przygotowania nowych złóż do eksploatacji oraz bieżące remonty w całym sektorze wydobywczym. To oznacza napływ kapitału i pracowników, co pozwala na dodatkowe wpływy do budżetu.

Na Szelfie Norweskim PKN Orlen i PGNiG posiadają kilkadziesiąt koncesji. PGNiG Upstream Norway szacuje, że w tym roku łączna produkcja spółki może sięgnąć nawet 3 miliardów metrów sześciennych gazu. Jest to ważne w kontekście przygotowania gazociągu Baltic Pipe do przesyłania gazu ziemnego ze złóż norweskich do Polski. Oficjalne 29 września tego roku nastąpi zakończenie prac i otwarcie Baltic Pipe.

Wydobycie na Szelfie Norweskim ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju

W rozmowie z WNP.PL prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że: "po połączeniu z PGNiG zamierzamy bardzo aktywnie uczestniczyć w kolejnych rundach ogłaszanych przez norweskiego regulatora i starać się o nowe koncesje. Celem strategicznym jest zwiększenie wydobycia co w oczywisty sposób jest związane z tym, że gaz wydobywany w Norwegii może bezpośrednio trafiać do Polski. Względy biznesowe są bez sporne, ale liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne kraju".