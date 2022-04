Novatek przestrzega przed pożarem wagonów z LPG. Jest ich w Polsce 500

Spółka zależna rosyjskiego potentata gazowego Novateku - Novatek Green Energy opublikowała oświadczenie w sprawie braku dostaw gazu do 10 gmin w Polsce. Według firmy, brak gazu był spowodowany wyłącznie decyzją naszego rządu. Firma ostrzega przed możliwą katastrofą związana z LPG.

Bardzo realne niebezpieczeństwo związane jest z pozbawieniem spółki kontroli i uniemożliwienie dalszego transportu i rozładunku ok. 500 wagonów kolejowych napełnionych gazem płynnym LPG, które legalnie wjechały na teren Polski - informuje w komunikacie Novatek Green Energy.

W przypadku dłuższego postoju tych wagonów na torach, wzrostu temperatury zewnętrznej, a poprzez to wzrostu ciśnienia gazu w wagonach, może dojść do samoistnego upuszczania gazu do atmosfery, a także jego zapłonu, co skutkowałoby potężnym i trudnym do opanowania pożarem - dodaje.

Zarazem spółka wyjaśnia, że z uwagi na nałożone sankcje nie może podjąć żadnych działań w tym zakresie.

- Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo swoich klientów, spółka podjęła wszelkie niezbędne działania, aby umożliwić państwowym spółkom PGNiG oraz PSG szybkie i sprawne przywrócenie dostaw gazu do mieszkańców 10 gmin. Pragniemy podkreślić, że decyzja o wstrzymaniu dostaw gazu do tych gmin wynikała tylko i wyłącznie z wykonania decyzji Ministra MSWiA z dnia 25 kwietnia 2022 roku, w sprawie wpisania Novatek na polską listę sankcyjną - czytamy w oświadczeniu Novatek Green Energy, podpisanym przez prezesa firmy Dariusza Bratonia.

Czytaj też: Pierwsza z gmin pozbawionych gazu w związku ze sprawą Novateku ma już go z powrotem

Jak zaznacza rosyjska firma, w przeciwnym wypadku zarówno spółka, jak i jej klienci narażeni byliby na ogromne konsekwencje finansowe (kara do 20 mln złotych) oraz odpowiedzialność karną do 3 lat więzienia.

- Pragniemy zwrócić uwagę na kwestię innych zagrożeń, jakie wiążą się z nałożonymi sankcjami. Istotne i bardzo realne niebezpieczeństwo związane jest z pozbawieniem spółki kontroli i uniemożliwienie dalszego transportu i rozładunku ok. 500 wagonów kolejowych napełnionych gazem płynnym LPG, które legalnie wjechały na teren Polski - zaznacza spółka.

- Z powodu właściwości fizykochemicznych gazu LPG, w przypadku dłuższego postoju tych wagonów na torach, wzrostu temperatury zewnętrznej, a poprzez to wzrostu ciśnienia gazu w wagonach, może dojść do samoistnego upuszczania gazu do atmosfery, a także jego zapłonu, co skutkowałoby potężnym i trudnym do opanowania pożarem. W związku z powyższym zagrożeniem uważamy, że należy podjąć niezwłocznie działania, aby zgromadzony w cysternach kolejowych gaz propan-butan w ilości ok. 40 milionów litrów dotarł bezzwłocznie i bezpiecznie do terminali przeładunkowych - ostrzega potentat.

Czytaj także: Gaz wróci do pozbawionych go gmin, ale to nie koniec sprawy

Zarazem spółka wyjaśnia, że z uwagi na nałożone sankcje spółka Novatek Green Energy nie może podjąć żadnych działań w tym zakresie.

- Gaz znajdujący się ww. cysternach kolejowych pośrednio miał trafić na stacje paliw w całej Polsce oraz do butli gazowych, które są wykorzystywane w wielu polskich gospodarstwach domowych, bowiem spółka Novatek Green Energy jest jednym z kluczowych dostawców autogazu w Polsce i dysponuje jedną z największych i najnowocześniejszych rozlewni gazu w butlach o przepustowości 300 tysięcy butli miesięcznie - czytamy w oświadczeniu Novateku.

- Z uwagi na charakter działalności, bezpieczeństwo zawsze było traktowane priorytetowo i z najwyższą powagą przez Novatek Green Energy. W tym celu spółka stworzyła i wdrożyła szereg procedur, których przestrzeganie w obecnym stanie prawnym, po nałożeniu sankcji i szeregu wynikających z nich ograniczeń nie jest w stanie realizować. Dotyczy to między innymi zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dwóch terminali przeładunkowych gazu płynnego należących do spółki. Są one zakładami wysokiego ryzyka z uwagi na magazynowany gaz, a powstałe zagrożenia wynikają między innymi z pozbawienia ich dostępu do energii elektrycznej - ostrzega spółka.

- Pomimo utrudnień wynikających z braku dostępu do podstawowych środków komunikacji, tj. Internetu i telefonów, spółka Novatek Green Energy stara się informować na bieżąco odpowiednie sztaby kryzysowe o pojawiających się zagrożeniach - dodaje Novatek.