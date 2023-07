Niemcy wykryły ślady podwodnych materiałów wybuchowych w próbkach pobranych z jachtu, który, jak podejrzewają, mógł zostać użyty do ich transportu w celu wysadzenia gazociągów Nord Stream. Informują w związku z tym Radę Bezpieczeństwa ONZ.

Do sabotażu doszło 26 września 2022 roku. Doprowadził on do zniszczenia obu nitek gazociągu Nord Stream 1 oraz jednej z dwóch nitek Nord Stream 2 pod Morzem Bałtyckim.

Niemcy przekazały Radzie Bezpieczeństwa ONZ nowe informacje na temat postępów w dochodzeniu ws. wysadzenia gazociągów Nord Stream

Teraz osobne śledztwa w tej sprawie prowadza Niemcy, Szwecja i Dania. Przekazały one nowe dane na temat postępów w dochodzeniu Radzie Bezpieczeństwa ONZ przed posiedzeniem zwołanym przez Rosję w sprawie sabotażu.

„Żadne śledztwo nie zakończyło się i w tym momencie nadal nie można powiedzieć, kiedy to się stanie. Badane akty sabotażu mają charakter bezprecedensowy, a śledztwa są złożone” – napisali we wspólnym liście przedstawiciele wspomnianych państw do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W liście poinformowano, że Niemcy prowadzą dochodzenie w sprawie „podejrzanego wynajmu jachtu”, który został wynajęty w taki sposób, aby „ukryć tożsamość prawdziwego czarterującego”. Niemcy nadal badają dokładny kurs łodzi.

„Istnieje podejrzenie, że łódź mogła być użyta do transportu materiałów wybuchowych, które wysadziły rurociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2”. „Ślady podwodnych materiałów wybuchowych znaleziono w próbkach pobranych z łodzi podczas śledztwa” – czytamy w liście.

„Według ocen ekspertów możliwe jest, że przeszkoleni nurkowie mogli przyczepić ładunki wybuchowe w miejscach uszkodzeń gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które leżą na dnie morskim na głębokości ok. 70-80 metrów ”, stwierdzono w niemieckim śledztwie.

Moskwa twierdzi, że za zamachami stał Zachód. Rosji nie udało się w marcu skłonić Rady Bezpieczeństwa ONZ do rozpoczęcia śledztwa w sprawie wybuchów Nord Stream.

Rosjanie odegrali ważną rolę w sabotażu gazociągów

We wtorek, 11 lipca, informowaliśmy, że istnieją wyraźne przesłanki, że Rosjanie odegrali ważną rolę w sabotażu gazociągów na Bałtyku: Nord Stream i Nord Steram 2.

Konkretnie chodzi o majętną obywatelkę Rosji, której firma miała wynająć w Polsce łódź „Andromeda”, wykorzystaną w domniemanym sabotażu.

Według niemieckiej telewizji RTL polski rejestr handlowy wskazuje, że kobieta jest większościowym właścicielem firmy, która wynajęła "Andromedę".