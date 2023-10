Nowy król rynku LNG ma przed sobą dobre perspektywy

Produkcja gazu ziemnego w USA może wzrosnąć o 7 procent do 2026 roku, a eksport LNG aż o 60 procent – podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna.

- Wydobycie gazu ziemnego w USA wzrośnie o 7 proc. (czyli o ponad 70 miliardów metrów sześciennych) do 2026 roku w porównaniu do 2022 roku, głównie za sprawą zwiększonego eksportu LNG na rynek światowy oraz zwiększonych dostaw gazu rurociągami do Meksyku – napisano w raporcie Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA).

Tym samym eksport LNG ze Stanów Zjednoczonych wzrośnie o 60 proc. (czyli 65 mld m3 rocznie) do 2026 roku w porównaniu do 2022 roku, a dostawy gazu rurociągami do Meksyku wzrosną o 20 proc. – prognozuje IEA.

Jednocześnie krajowe zapotrzebowanie na gaz w Stanach Zjednoczonych zmniejszy się do 2026 roku o 2 proc. (tj. 20 miliardów metrów sześciennych).

Rosnący eksport to skutek nadprodukcji gazu w Stanach Zjednoczonych. Przed rewolucją łupkową USA przygotowywały się do importu gazu. Jednak nowa technologia spowodowała, że możliwe stało się z własnego wydobycia nie tylko pokrycie krajowego zapotrzebowania, ale i wyprodukowanie dużych nadwyżek oraz ich eksport.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych prognoz Stany Zjednoczone do końca 2023 roku wyeksportują około 124 mld m3 LNG i powinny stać się największym dostawcą gazu skroplonego na świecie.