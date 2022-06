Nowy zbiornik gazoportu zwieńczony 1000-tonowym dachem

Właśnie zakończył się montaż ważącego ponad 1000 ton stalowego dachu trzeciego zbiornika na ciekły gaz w terminalu LNG w Świnoujściu. Inwestycja zwiększy przepustowość terminala.

Budowany trzeci zbiornik będzie miał 180 tys. m3 pojemności. Kopuła stalowego dachu ma ok. 80 m średnicy. Podnoszono ją na wysokość około 40 m za pomocą poduszki ze sprężonego powietrza. Do tego celu użyto 6 wentylatorów, które osiągnęły parametry przepływu powietrza na poziomie 80 tys. m3 na godzinę. Kopuła dachu unosiła się ok. 20 centymetrów na minutę, a cała akcja trwała nieco po0nad trzy godziny.

Poza trzecim zbiornikiem, w ramach drugiego etapu programu rozbudowy Terminalu LNG, powstaje także nowe nabrzeże statkowe, które umożliwi cumowanie, postój, załadunek i rozładunek mniejszych zbiornikowców LNG. Będzie również możliwy tzw. transhipment, czyli przeładunek LNG pomiędzy tankowcami a także bunkrowanie małych jednostek (np. holowników) wykorzystujących LNG jako paliwo.