Obajtek: PKN Orlen liczy na finalizację fuzji z PGNiG do końca 2022 roku

PKN Orlen liczy na finalizację fuzji z PGNiG do końca 2022 roku - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jego zdaniem fuzja jest kluczowa dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski w obecnej sytuacji międzynarodowej.

Prezes Orlenu zapewnia, że wszystkie procesy związane z fuzją z PGNiG toczą się równolegle i koncern jest już gotowy do wdrożenia kolejnych etapów.

Już dzisiaj, mając decyzję UOKiK, jesteśmy w pełni przygotowani do wdrożenia kolejnych etapów projektu, których rezultatem będzie skuteczna integracja - powiedział Daniel Obajtek.

Jestem przekonany, że fuzja Orlenu z PGNiG jest kluczowa, biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową. To kolejny krok do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej - dodał.

"Działamy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i chcemy proces połączenia z Lotosem i PGNiG zrealizować w zbliżonym czasie, bo wtedy najlepiej wykorzystamy wszystkie synergie. Na przełomie czerwca i lipca planujemy finalizację fuzji z Lotosem. Do końca roku w naszej grupie powinien znaleźć się PGNiG" - powiedział prezes Daniel Obajtek.





Jeszcze w tym roku @PKN_ORLEN połączy się z @GK_PGNiG. Pozyskana przez nas zgoda UOKiK otwiera drogę do integracji obu firm. W obecnej sytuacji widać wyraźnie, jak ważne są działania wzmacniające bezpieczeństwo i przyspieszające transformację energetyczną Polski i regionu — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 16, 2022

"Przede wszystkim już na pozycji startowej będziemy mieć zdywersyfikowaną grupę o łącznej kapitalizacji ok. 80 mld zł i z łącznym zyskiem operacyjnym na poziomie około 20 mld zł. To olbrzymi potencjał, który zamierzamy w pełni wykorzystać. Siłą połączonej grupy będą właśnie zróżnicowane źródła zysków, od produkcji rafineryjnej czy petrochemicznej, przez wytwarzanie energii, w tym zeroemisyjnej, po sprzedaż detaliczną do 100 milionów klientów w Europie Środkowej" - dodał.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w środę pozytywną decyzję w sprawie zgody na połączenie PKN Orlen z PGNiG. Decyzja Prezesa UOKiK została wydana pod warunkiem wykonania przez PKN Orlen i PGNiG środka zaradczego w postaci wyzbycia się kontroli nad Gas Storage Poland, spółki zależnej PGNiG, która jest operatorem systemu magazynowania gazu ziemnego. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację środka zaradczego Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

"To nie jest tak, że koncentrujemy się na jednym etapie, a później przechodzimy do kolejnego i wtedy martwimy się co dalej. To wszystko dzieje się równolegle, mówimy o procesach niezwykle skomplikowanych. Już dzisiaj, mając decyzję UOKiK, jesteśmy w pełni przygotowani do wdrożenia kolejnych etapów projektu, których rezultatem będzie skuteczna integracja" - powiedział Daniel Obajtek.