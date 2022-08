Obajtek: planujemy przejęcie PGNiG i aktualizację strategii połączonego koncernu

PKN Orlen, który połączył się z Grupą Lotos, planuje przejęcie Grupy PGNiG na przełomie października i listopada. Połączony koncern na przełomie roku zamierza przestawić aktualizację strategii - zapowiedział w poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W poniedziałek PKN Orlen podał, że wpis o jego połączeniu z Grupą Lotos został zamieszczony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podczas konferencji prasowej w Gdańsku prezes PKN Orlen podkreślił, iż kolejnym krokiem w budowaniu koncernu multienergetycznego będzie przejęcie PGNiG. "Planujemy przejąć Grupę PGNiG po rejestracji na przełomie października i listopada" - oświadczył Obajtek. Jak dodał, w sprawie tego połączenia we wrześniu zbierze się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen, a w przypadku akcjonariuszy PGNiG obrady planowane są na październik.

- Budujemy następny element - stabilny koncern, który również będzie miał gaz. Zbilansujemy zakupy węglowodorów. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli odpowiednią wielkość by rozmawiać innymi koncernami narodowymi, choćby wydobywczymi - powiedział Obajtek. Jak zaznaczył, połączony koncern na pewno będzie stawiać na transformację energetyczną i na pewno będzie realizował wspólną politykę zakupu węglowodorów, co zdecydowanie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski.

- Na pewno będziemy łączyć w Polsce wydobycie. Koniec działania, gdzie w Polsce mamy trzy firmy, które zajmują się wydobyciem. Musi być jedna, mocna firma w Polsce i jedna mocna firma za granicą, która nam będzie gwarantowała bezpieczne wydobycie i wydobycie, w które trzeba inwestować by zabezpieczyć przyszłość Polaków i regionu - ocenił prezes PKN Orlen.

Obajtek zapowiedział jednocześnie, iż koncern przygotowuje się do aktualizacji strategii. - Ogłosimy nową, zaktualizowaną strategię na przełomie roku - oznajmił prezes PKN Orlen. Jak dodał, filarami zaktualizowanej strategii połączonego koncernu będą: bezpieczeństwo Polski i regionu, transformacja energetyczna oraz inwestycje w nowoczesne technologie, w tym segment petrochemiczny.

Pod koniec lipca PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek; w zamian za jedną akcję PGNIG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu - podały wówczas obie spółki. Jak wyjaśniono, połączenie będzie polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG.

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały w lipcu 2020 r. list intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia PGNiG. W maju 2021 r. Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Także w maju 2021 roku PKN Orlen zgłosił do Prezesa UOKiK zamiar koncentracji, polegający na przejęciu bezpośredniej kontroli nad PGNiG.

W marcu tego roku UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką.

Na realizację środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.