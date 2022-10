Odbiorcy gazu mogą mieć łatwiej. Wystarczy zmienić przepisy

- Znaczenie gazu ziemnego w polskiej gospodarce będzie bardzo duże, wielu odbiorców chce przyłączyć się do sieci gazowej. Należy im to ułatwić, np. poprzez zmiany prawne pozwalające odbiorcom na finansowanie przyłączy - mówi Jakub Kowalski, członek zarządu PSG ds. operacyjnych.

W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2022 r. PSG wydała o 54 proc. mniej warunków przyłączenia do sieci gazowej dla klientów indywidualnych. Klienci indywidualni złożyli o 50 proc. mniej takich wniosków.

PSG proponuje takie zmiany w Prawie energetycznym, które umożliwią odbiorcom sfinansowanie budowy przyłącza gazowego.

Bezpieczeństwo gazowe Polski w ostatnich latach znacząco się poprawiło. Postępowała dywersyfikacja dostaw, powstał terminal LNG, a teraz został uruchomiony gazociąg Baltic Pipe.

- Obserwujemy diametralną zmianę, jeśli chodzi o zachowania klientów indywidualnych. Porównując pierwsze 8 miesięcy 2022 r. do tego samego okresu w roku 2021, wydaliśmy o 54 proc. mniej warunków przyłączenia do sieci gazowej. Klienci indywidualni złożyli o 50 proc. mniej takich wniosków. Są nawet tacy, którzy podpisali z nami umowy o przyłączenie do sieci gazowej i aktualnie je rozwiązują. Kiedy pytamy o to, jakie rozwiązania będą stosować zamiast gazu ziemnego, to odpowiadają, że będą instalować pompy ciepła wspomagane fotowoltaiką. W przypadku klientów indywidualnych zapewne to będzie kierunek, który będziemy obserwować w najbliższych miesiącach, a może nawet w ciągu kilku najbliższych lat - mówi Jakub Kowalski, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) ds. operacyjnych.

Ułatwić przyłączenia do sieci gazowej. Odbiorcy powinni móc za to zapłacić

Jak dodaje, jeśli chodzi o klientów zawodowych, to jeszcze przed wojną na Ukrainie PSG przeprowadziła rozeznanie rynku. Ponowne badania rynku przeprowadzono blisko dwa miesiące temu. Po przeprowadzeniu badań ubyło 46 podmiotów zawodowych zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej, w tym 16 ciepłowni.

W zamian pojawiło się jednak 195 podmiotów, w tym 74 ciepłownie, które już po 24 lutego 2022 r. zadeklarowały, że chcą się przyłączyć do sieci gazowej. To ogromne wyzwanie dla PSG, żeby pozyskać środki na przyłączenie tych odbiorców do sieci gazowej.

- Mamy ograniczone środki na tego rodzaju inwestycje, dlatego musimy stworzyć system wsparcia klientów, którzy chcą się przyłączyć do sieci gazowej. Należy stworzyć takie regulacje, aby oni mogli współfinansować koszty przyłączenia - dodaje Jakub Kowalski.

Jak wyjaśnia, chodzi o takie zmiany w Prawie energetycznym, które umożliwią odbiorcom sfinansowanie budowy przyłącza.

- Są tacy deweloperzy, którzy mówią, że koszt przyłączenia stanowi niewielki udział w kosztach całej inwestycji i chcą je sfinansować - zapewnia Jakub Kowalski.

Jak dodaje, koszty przyłączenia są różne w różnych lokalizacjach, zawsze zależą od indywidualnego przypadku.

Nie można zamknąć europejskiego rynku gazu. Giełda odgrywa ważną rolę

Wiele kontrowersji w ostatnich miesiącach budzą ceny gazu, duża część komentatorów spogląda na sytuację na giełdzie.

- Giełda nie jest cenotwórcza, to uczestnicy rynku są cenotwórczy - podkreśla Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE).

Przypomina, że jako Unia Europejska jesteśmy uzależnieni od dostaw gazu ziemnego z zewnątrz, więc nie możemy się zamknąć i powiedzieć, że stworzymy sobie własną rzeczywistość.

- Nawet jeżeli będziemy udawać, że jakaś cena nie jest akceptowalna w UE, to niewiele z tego będzie wynikać. Przykładowo, jeżeli ktoś nam zaproponuje sprzedaż gazu LNG po 200 dolarów za jednostkę, a my powiemy, że w UE mamy limit 150 dolarów, to on powie, że to nasza decyzja, że możemy sobie robić co chcemy, ale jego cena to 200, bo za tyle może sprzedać ten gaz w innym miejscu. Dlatego lepiej mieć barometr rynkowy w postaci giełdy - komentuje Piotr Zawistowski.

Ważną zaletą takiego mechanizmu jest to, że dzięki niemu jesteśmy dużo mniej wrażliwi na ewentualne manipulacje.

Dywersyfikacja dostaw rośnie. Polska zbudowała odpowiednią infrastrukturę

- Nasze bezpieczeństwo gazowe w ostatnich latach znacząco się poprawiło. Postępowała dywersyfikacja dostaw, powstał terminal LNG, a teraz został uruchomiony gazociąg Baltic Pipe - zauważa Małgorzata Banasik, współzałożycielka i partner zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Banasik Woźniak i Wspólnicy (BWW).

To bezpieczeństwo dostaw powinno przekładać się także na bezpieczeństwo cenowe. Wprowadzane są obecnie różnego rodzaju systemy wsparcia dla odbiorców wrażliwych.

- Pojawiło się wsparcie dla odbiorców w gospodarstwach domowych, ale brakuje takich rozwiązań dla przemysłu. Takie działania, jak obniżenie stawki VAT na ciepło sieciowe i gaz ziemny do poziomu 5 proc., zapewniłoby ulgę dla odbiorców komercyjnych. Małe i średnie firmy nie mają żadnego wsparcia - podkreśla Małgorzata Banasik.

Spora część państw UE nadal korzysta z dostaw gazu ziemnego z Rosji. Zdaniem ekspertów można to w miarę szybko zmienić.

- Analizując możliwości pozyskania gazu ziemnego z innych kierunków, doszliśmy do optymistycznego wniosku, że jest możliwa rezygnacja z kupna gazu w Rosji i jest to możliwe w nie tak odległej perspektywie czasowej. Odejście od rosyjskich surowców powinno być trwałe. Długofalowa polityka rosyjska zakłada stopniowe uzależnianie innych krajów od rosyjskich surowców - mówi dr Kamila Tarnacka, radca prawny i ekspertka Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych (DISE).

Wylicza, że dostawy gazu ziemnego z Rosji do UE w ostatnich latach wahały się w granicach ok. 400 mld metrów sześc. rocznie.

O sytuacji na rynku gazu dyskutowano podczas panelu "Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego dla energetyki, przemysłu i ciepłownictwa w obecnych warunkach geopolitycznych", jaki się odbył podczas Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.

