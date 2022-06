Odcięcie dostaw LPG z Rosji. "Potrzebujemy na to czasu"

Logistyka dostaw jest kluczowa dla rynku gazu płynnego LPG po to, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw dla konsumentów w Polsce. W związku ze złożoną przez rząd deklaracją o odejściu od importu rosyjskiego LPG od końca bieżącego roku przedsiębiorstwa zrzeszone w Polskiej Izbie Gazu Płynnego rozpoczęły już przygotowania, które mają pozwolić na zmiany kierunków dostaw i zabezpieczenie potrzeb Polaków – zarówno gospodarstw domowych korzystających z butli, przedsiębiorców, a także kierowców używających LPG jako paliwa samochodowego.

Udział LPG z Rosji w całym rynku krajowym przekracza 60 proc. (1,3 mln ton rocznie) i potrzeba co najmniej kilku miesięcy, aby zmienić kierunki dostaw - uważają eksperci Polskiej Izby Gazu Płynnego.

Udział LPG z Rosji w całym rynku krajowym przekracza 60 proc. (1,3 mln ton rocznie) i potrzeba co najmniej kilku miesięcy, aby zmienić kierunki dostaw. W szczególności należy rozbudować infrastrukturę: liczbę terminali kolejowych i morskich w Polsce, znacząco zwiększyć tabor cystern kolejowych oraz udostępnić terminal w porcie w Gdańsku dla wszystkich operatorów LPG – zwraca uwagę Paweł Bielski, prezes Polskiej Izby Gazu Płynnego.

Jak dodaje, branża LPG będzie rozszerzać zakres dostaw gazu z portów ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia), co jednak zdecydowanie zwiększy ceny gazu płynnego dla konsumentów.

– Prowadzimy rozmowy z nowymi dostawcami z innych kierunków geograficznych o wynajęciu cystern kolejowych liczonych w setkach, które będą mogły dostarczać gaz z kierunku zachodniego do Polski. Przygotowujemy na ile się da do końca roku naszą infrastrukturę do zmiany kierunku dostaw – mówi serwisowi eNewsroom Paweł Bielski. – Wszystko to jest podyktowane koniecznością zabezpieczenia rynku, zabezpieczenia dostaw, tak, aby każdy z naszych odbiorców mógł liczyć na gaz również po grudniu bieżącego roku - zaznacza.

Nowe kierunki dostaw

W jego opinii jest możliwe, aby przestawić logistykę z kierunku wschodniego na zachodni w zakresie dostaw gazu LPG, ale jest to zadanie trudne. Potrzebujemy na to czasu, który zadeklarował rząd.

Zgodnie z decyzją Sejmu będziemy gotowi z nową logistyką i infrastrukturą na całkowite odcięcie dostaw gazu LPG z Rosji na koniec 2022 roku. Trwają prace nad nowymi kierunkami dostaw, nowymi umowami i toczą się rozmowy z potencjalnymi partnerami. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że w branży gazu LPG kontrakty są długoterminowe – nie jesteśmy w stanie w ciągu kilku tygodni pozyskać nowych dostawców czy infrastruktury, jak cysterny, pojemności magazynowe w europejskich terminalach.

Natychmiastowe odcięcie gazu LPG to problem przede wszystkim dla konsumentów, którzy nie będą mogli funkcjonować bez stałych dostaw. Dotknie to w szczególności gospodarstw domowych korzystających z butli, rolników używających zbiorników czy kierujących pojazdami na autogaz. Ucierpi także Ukraina, do której reeksportujemy gaz LPG – podkreśla Bielski.