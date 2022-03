Ogranicz grzanie w domu, pomóż Ukrainie - apel do wszystkich mieszkańców UE

Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała apel do wszystkich mieszkańców 26 państw Unii Europejskiej o ograniczenie we wszystkich domach i mieszkaniach temperatury. To pozwoli na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego i oleju opałowego. Każdego dnia kraje członkowskie importują gaz ziemny z Rosji za 600 milionów euro i ropę naftową za 350 milionów euro