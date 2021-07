Ograniczenia w poborze gazu z nowymi wytycznymi. URE przypomina o ważnym terminie

Urząd Regulacji Energetyki przypomniał we wtorek, że do 15 listopada operatorzy systemów gazowych muszą przedłożyć do zatwierdzenia w drodze decyzji plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu. Wynika to z nowych europejskich regulacji.

Konieczność wprowadzenia nowej formy raportowania związana jest z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Weszło ono w życie w kwietniu 2021 r., a konieczność jego opracowania wynika z przyjętego przez Parlament Europejski i Radę UE rozporządzenia ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego.

Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian, które mają zwiększyć efektywność mechanizmu ograniczeń. Pojawiła się w nim kategoria "odbiorców chronionych", z których część w ogóle nie podlega ograniczeniom, część podlega ograniczeniom wyłącznie w przypadku 12 stopnia zasilania, a część podlega ograniczeniom tylko w części prowadzonej działalności.

Regulacja przewiduje objęcie ograniczeniami w poborze wszystkich odbiorców gazu, którzy nie zostali zakwalifikowani do kategorii odbiorców chronionych dla danego stopnia zasilania. W inny sposób definiuje stopnie zasilania, np. jest ich 12, a nie 10, jak wcześniej.

Rozporządzenie zakłada też wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego operatorom opracowanie planu ograniczeń w przypadku nie przekazania przez odbiorców niektórych informacji.

Precyzuje też sposób ogłaszania obowiązujących stopni zasilania, np. pojawił się obowiązek podawania ich do wiadomości publicznej z 10-godzinnym wyprzedzeniem.