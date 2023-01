Ogromne inwestycje Algierii wydobycie ropy i gazu

Sonatrach - algierski, państwowy koncern paliwowo-energetyczny zainwestuje do 2027 roku ponad 30 miliardów dolarów w poszukiwania i przygotowanie wydobycia z nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Eksport węglowodorów jest bardzo ważny dla finansów Algierii.

Ogromne środki zostaną przeznaczone na poszukiwanie nowych złóż.

Szanse dla Algieru sprawiał rosyjska polityka energetyczna.

W ramach pięcioletniego planu w latach 2023-27 algierski, państwowy koncern paliwow0-energetyczny Sonatrach zainwestuje 40 miliardów dolarów z czego ponad 30 miliardów dolarów zostanie przeznaczonych na poszukiwania nowych złóż węglowodorów i zwiększenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Algieria zamierza przeznaczyć 30 miliardów dolarów na poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego

- Ponad 30 miliardów dolarów chcemy przeznaczyć na poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego w krótkim i średnim okresie czasu, w tym między innymi 7 miliardów dolarów trafi na projekty rafinacyjne zwiększające zdolności produkcji benzyny i oleju napędowego oraz nowe instalacje petrochemiczne- powiedział w wywiadzie dla wydawnictwa MEES ( Middle East Economic Survey) prezes Sonatrach Toufik Hakkar.

W ramach nowych projektów ponad 1 miliard dolarów przeznaczonych zostanie na odzyskiwanie gazu, który obecnie jest bezproduktywnie spalany we flarach w miejscach wydobycia i kompleksach LNG. Część środków pochłoną farmy fotowoltaiczne, które mają być przygotowane w 2023 roku do pilotażowej produkcji zielone wodoru, który gazociągami ma być dostarczany na wybrzeże, a docelowo eksportowany do odbiorców w Unii Europejskiej.

Sonatrach będzie podpisywał długoterminowe kontraktu na eksport gazu ziemnego

Sonatrach, w ramach przyjętej strategii, będzie zabiegał o podpisywanie z koncernami paliwowymi długoterminowych kontraktów na dostawy gazu. Jako zachętę do takich umów przedstawione zostaną propozycje kapitałowego zaangażowania się w wydobycie z nowych złóż. Obok gazu, podobne umowy mogą także dotyczyć ropy naftowej.

Obecnie Algieria dysponuje czterema kompleksami do produkcji skroplonego gazu, a roczne zdolności przekraczają 30 miliardów sześciennych. Dzięki stosunkowo niewielkim nakładom finansowym możliwe jest zwiększenie ich wydajności o kolejnych kilkaset milionów metrów sześciennych.

Cztery kompleksy pozwalają na produkcję 30 miliardów metrów sześciennych LNG rocznie

Cały czas otwarta pozostaje decyzja o budowie nowego podmorskiego gazociągu na Sardynię i do północnych Włoch. Obecnie pracują nad tym także eksperci wspólnie z włoskim koncernem paliwowym Eni.

Algieria chce jak najlepiej wykorzystać swoją szansę, która pojawiła się z chwilą rosyjskiej agresji na Ukrainę i przerwania dostaw do Europy gazu ziemnego i ropy naftowej. Strategia zwiększenia wydobycia węglowodorów zakłada również przeznaczenie ogromnych nakładów na cały sektor petrochemiczny i nawozowy oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z przeznaczeniem na eksport na państw unijnych.