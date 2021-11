Onico Energia to zmarnowana szansa na gazowy model bezpieczeństwa

- Mamy do czynienia ze zmarnowaną szansą na budowanie sensownego modelu bezpieczeństwa energetycznego w małej skali - tak Dawid Piekarz, ekspert ekonomiczny i wiceprezes Instytutu Staszica odnosi się do sytuacji, w jakiej znaleźli się klienci Onico Energia. Do wiosny tego roku firma dostarczała im gaz. Dostawy wstrzymała, gdy pojawiła się niepewność co do tego, kto jest właścicielem spółki. Tym samym klienci zostali zmuszeni do kupowania paliwa na wolnym rynku.

Dziś cena gazu bije historyczne rekordy.

Umowa na dostawy gazu ze spółką Onico Energia zapewniała klientom bezpieczeństwo, bowiem mieli oni w niej zagwarantowaną maksymalną rozpiętość cenową

W październiku 2019 roku Onico S.A. sprzedała wywodzącemu się z Arabii Saudyjskiej funduszowi GECX Group udziały w należącej do niej firmie Onico Energia. Sprawa jednak się skomplikowała.



Wstrzymanie dostaw gazu

Cena w umowie dawała bezpieczeństwo

Dostawy w czasie kryzysu na rynku gazu