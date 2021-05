Onico Energia zostanie zabrana właścicielowi?

Utraty kontroli nad Onico Energia przez jej obecnego właściciela obawia się zarząd tej firmy, która dostarcza gaz ziemny klientom, w tym także reprezentującym tzw. infrastrukturę krytyczną. Wszystko przez żądanie zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A., które do jesieni 2019 roku było właścicielem Onico Energia. Domaga się on od GECX Group czyli obecnego wyłącznego akcjonariusza Onico Energia zwrotu wszystkich akcji tej firmy.

Kolejny audyt kwestionuje sprzedaż

Będą rozmowy?

- Na budzące ogromne zdumienie – zaprezentowane przez wyznaczonego przez sąd w procesie restrukturyzacji zarządcę Onico S.A. – żądania akcjonariusze Onico Energia zareagowali wstrzymaniem finansowania spółki do momentu ustalenia przez sąd, kto tak na prawdę jest właścicielem Onico Energia. Właściciel naszej spółki ma także na uwadze podejmowanie dalszych kroków prawnych w tej sprawie – głosi stanowisko zarządu Onico Energia. Wyraża on jednocześnie ubolewanie wobec wszystkich, którzy pokrzywdzeni zostali na skutek działań wskazanego przez sąd restrukturyzacyjnego zarządcy Onico S.A., bezpośrednio lub pośrednio. - Jest nam w szczególności bardzo przykro z powodu wstrzymania realizacji zawartych umów handlowych, ale problem prawny będący wynikiem postępowania byłego właściciela podważył prowadzone przez nas działania dla rozwoju spółki i dostarczania do klientów gazu – oświadcza zarząd firmy.Wątpliwości jego oraz GECX Group budzą w szczególności wyniki zleconej przez zarządcę restrukturyzacyjnego Onico S.A wyceny, na którą powołuje się w swoich żądaniach. Przeprowadził ją wyznaczony przez niego audytor. - Posługiwał się on m.in. tzw. metodą dochodową, która na uwadze ma głównie przyszłe zyski możliwe do wygenerowania przy bardzo optymistycznych założeniach odnoszących się do sytuacji rynkowej, jak również, że znalazłby się nagle ktoś, kto zainwestowałby w spółkę znaczne środki i wyprowadził by ją, a znajduje się ona dziś w trudnej sytuacji, na prostą – tłumaczy w stanowisku zarząd Onico Energia, według którego wyniki wyceny są w związku z tym mocno zawyżone bez przedstawienia jakichkolwiek miarodajnych kalkulacji.Jak wskazuje stanowisko Onico Energia, zarządca Onico S.A. ograniczył się jedynie do wysłania GECX skąpego w treści pisma z żądaniami, i to w ostatnim niemal możliwym dla niego terminie, zaś na rozmowę z przedstawicielami zarządu firmy i jej właścicielami zgodził się dopiero teraz, wyznaczając jednak dopiero jej termin na czerwiec. Reprezentanci Onico Energia piszą też o negatywnym wpływie żądań zarządcy restrukturyzacyjnego Onico S.A. na ogólny klimat inwestycyjny Polski i że godzą one w jej wizerunek na świecie. Zapowiadają dalszą walkę o dobro swojej firmy.GECX Group kupił od Onico S.A. firmę Onico Energia jesienią 2019 roku, płacąc za jej akcje 1.900.000 PLN. Zainwestował w nią też, jak sam podaje w stanowisku, blisko 1.500.000 euro, a jego partnerzy - dodatkowe prawie 500.000 – głównie w zwiększenie liczby klientów czy utrzymanie i rozwój potrzebnej do dostaw gazu infrastruktury.