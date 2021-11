Operator Nord Stream 2 gotów spełnić wymogi prawne dot. certyfikacji

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że decyzja regulatora niemieckiego o wstrzymaniu procesu certyfikacji firmy będącej operatorem Nord Stream 2 nie jest upolityczniona. Operator jest gotów spełnić wszelkie wymogi - zapewnił Pieskow.

Przedstawiciel Kremla przekonywał, że certyfikacja jest "dość skomplikowanym procesem, co było wiadomo od samego początku". Wskazał, że spółka Nord Stream 2 AG, będąca operatorem gazociągu zapowiedziała, że spełni wymogi niemieckiego regulatora.



Według mediów rosyjskich będzie to wymagało powołania nowej spółki, zarejestrowanej w Niemczech, podczas gdy Nord Stream 2 AG jest zarejestrowana w Szwajcarii.



Pytany, czy rosyjsko-niemiecki gazociąg zostanie uruchomiony do końca roku, Pieskow powiedział, że należy o to zapytać instytucje decydujące o certyfikacji Nord Stream 2.



O wstrzymaniu procesu certyfikacji niemiecki regulator BNetzA poinformował we wtorek. Według dziennika "Kommiersant" zwłoka oznacza, że uruchomienie Nord Stream 2 może opóźnić się do lata 2022 roku.