Operator Nord Stream 2 zwraca się do arbitrażu przeciw UE

Operator gazociągu Nord Stream 2, spółka Nord Stream 2 AG, zwraca się do sądu arbitrażowego, kwestionując poprawki do dyrektywy gazowej UE – podał we wtorek „Kommiersant”. Zdaniem spółki zmiany w unijnej dyrektywie naruszają zasady Europejskiej Karty Energetycznej.

