Orlen chce zwiększać krajowe wydobycie gazu. Wyda na to miliardy

Orlen chce zwiększać krajowe wydobycie gazu. Już dziś pokrywa ono 1/5 zapotrzebowania, a ma być więcej. W tym celu koncern nie tylko szuka nowych złóż w Polsce, ale także inwestuje w już istniejące odwierty. A nie są to małe pieniądze.

Obecnie z krajowych złóż Orlen wydobywa ok. 3,5 mld m3 gazu, co pozwala na zaspokojenie ok. 1/5 zużycia tego surowca. Celem koncernu jest zwiększenie wydobycia do 4 mld m3.

Orlen, by osiągnąć zakładany wzrost wydobycia, poszukuje nowych złóż i inwestuje w istniejące kopalnie gazu.

- To są wielomiliardowe inwestycje, które mają nam zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne – mówi WNP.PL Janusz Radomski, członek zarządu PGNiG Upstream Polska.

Orlen po przejęciu Lotosu i PGNiG stał się największym krajowym graczem w biznesie poszukiwań i wydobycia ropy i gazu. Do tej pory istniały trzy główne podmioty – Lotos, Orlen Upstream i PGNiG, z czego właśnie PGNiG prowadził przeważającą większość produkcji i poszukiwań gazu. Dlatego teraz właśnie pod skrzydłami tej firmy trwa konsolidacja aktywów poszukiwawczo-wydobywczych połączonego koncernu.

- Przewidywane jest połączenie tych spółek w przyszłym roku – mówi WNP.PL Janusz Radomski, członek zarządu PGNiG Upstream Polska.

Do tej pory Orlen skonsolidował norweskie aktywa wydobywcze przejętych dwóch spółek - PGNiG Upstream Norway i Lotos Exploration and Production Norge. Dzięki temu pod względem zasobów i produkcji węglowodorów Orlen znalazł się w pierwszej dziesiątce firm działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Norwegia jest zresztą też jednym z podstawowych kierunków rozwoju wydobycia dla polskiego koncernu. Jednak nie jedynym. Ważne miejsce ma tu także Polska ze swoimi złożami.

Orlen planuje zwiększyć wydobycie z krajowych złóż

- W tej chwili 1/5 zapotrzebowania na gaz pokrywamy z krajowego wydobycia. Obecnie jest to ok. 3,5 mld m3 przy zużyciu na poziomie 16 mld m3 rocznie, jakie odnotowaliśmy w 2022 roku – wylicza Janusz Radomski.

Jak mówi, celem koncernu jest nie tylko utrzymanie krajowego wydobycia na dotychczasowym poziomie, ale w miarę możliwości jego wzrost do ok. 4 mld m3. Dzięki temu z krajowych złóż docelowo pochodziłaby aż 1/4 produkowanego przez Orlen gazu. Koncern w swojej strategii do roku 2030 zakłada ogólny wolumen wydobycia surowca na poziomie 12 mld m3 gazu.

- Spółka ma plan poszukiwań złóż gazu, przygotowany w strategii do roku 2030, który obejmuje zarówno koncesje obecne, ale też te, które chcemy pozyskać od Ministerstwa Klimatu – wyjaśnia nasz rozmówca, wskazując na główne obszary poszukiwań, a są to: Niż Polski, Wielkopolska, Lubuskie, Zielona Góra, a także Podkarpacie. To są miejsca, w których jest potwierdzony i wydobywany gaz, a Orlen prowadzi obecnie prace nad nowymi odkryciami.

Przykładem takiego nowego odkrycia może być złoże Jastrzębiec na Lubelszczyźnie, gdzie na początku roku koncern odkrył, że gazu jest tam trzykrotnie więcej, niż początkowo szacowano. Według aktualnego stanu zasoby wydobywalne tego złoża wynoszą obecnie 700 mln m3, a to może nie być wszystko.

- To nie jedyne odkrycie w ostatnim czasie. Właśnie na Niżu Polskim dowierciliśmy się do złóż w okolicach Kościanu, w okolicach Środy Wielkopolskiej, w Świętosławiu. Są to wielkości po ok. 500 mln m3 pojemności zbiornika gazu - wylicza Janusz Radomski.

Nowe technologie pozwalają na przedłużanie życia kopalni gazu i na wzrost wydobycia

Nowe odkrycia to tylko jeden ze sposobów na zwiększenie wydobycia i w dodatku, biorąc pod uwagę uwarunkowania polskie, dość ograniczony. Innym sposobem jest także zwiększanie produkcji z już istniejących odwiertów i przedłużanie życia funkcjonujących kopalni gazu. Na to pozwalają nowe technologie.

- W świecie gazowym to zmienia się bardzo dynamicznie. Mamy nowe narzędzia, czy to w zakresie geologii 3D, wierceń, które obejmują już nie tylko wiercenia pionowe, ale także otwory horyzontalne, szczelinowanie. To pozwala na zwiększanie możliwości wydobycia ze złóż, które były do tej pory dla nas nieosiągalne – tłumaczy Janusz Radomski.

Gazownicy mają obecnie też do dyspozycji zaawansowane technologie, takie jak oprogramowanie, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe, które pozwala zoptymalizować już eksploatowane otwory, zwiększyć wydobycie, przedłużyć życie kopalni i zwiększyć rentowność poszczególnych otworów.

Nowe technologie, odkrycia i poszukiwania – to brzmi kosztownie. Pytany o skalę niezbędnych nakładów do zwiększenia wydobycia Janusz Radomski nie kryje, że mówimy o wielomiliardowych inwestycjach.

- Poszukiwania mają to do siebie, że często kończą się porażką, np. wiercenie otworu jest przerywane ze względów geologicznych lub po prostu okazuje się, że nie ma w nim gazu. Te kwestie się bardzo zmieniają w całym procesie poszukiwań. To, że jesteśmy częścią Grupy Orlen, pozwoli nam bezpiecznie realizować działania w tym obszarze. To są wielomiliardowe inwestycje, które mają nam zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne – podsumowuje członek zarządu PGNiG Upstream Polska.