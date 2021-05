Orlen i PGNiG chcą razem inwestować w biometan

PGNiG i Orlen Południe podpisały list intencyjny zakładający wzmocnienie współpracy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Firmy planują powołanie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci biometanowni.

Biometanowa strategia

Nowa linia biznesowa w obszarze biometanu, którą rozwijają Grupy Orlen i PGNiG, opiera się na budowie własnych oraz przejmowaniu już istniejących biogazowni. W grudniu ub.r. spółka Orlen Południe nabyła działającą biogazownię w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka.W styczniu zakupiła dwie działki w gminie Ryn z zamiarem zbudowania na nich własnej instalacji. Z kolei w marcu sfinalizowała zakup biogazowni rolniczej w miejscowości Wojny-Wawrzyńce, w gminie Szepietowo. Spółka planuje rozbudowę tych instalacji i przekształcenie ich w biometanownie wytwarzające biometan, który byłby wtłaczany do sieci dystrybucyjnej, a także potencjalnie mógłby być wykorzystany do produkcji zielonego wodoru.GK PGNiG jest zainteresowana m.in. odbiorem biometanu od jego producentów i przesyłem sieciami dystrybucyjnymi w mieszance z gazem ziemnym. W tym celu PGNiG opracowało standard jakości biometanu, który może być wprowadzany do sieci, warunki przyłączenia biometanowni i wzór umowy dystrybucyjnej.Podpisany list intencyjny jest wynikiem wykonanych przez spółki analiz dotyczących produkcji biogazu, oczyszczonego następnie do parametrów biometanu. Celem jest stworzenie środowiska biznesowego oraz bazy naukowej i technologicznej dla rozwoju sieci biometanowni, z których każda będzie wytwarzać ok. 4 mln m sześc. biometanu rocznie.