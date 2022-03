Orlen ma zgodę UOKiK na połączenie z PGNiG. Jest ważny warunek

Polski Koncern Naftowy Orlen otrzymał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Warunkiem dopuszczenia do transakcji jest sprzedaż Gas Storage Poland, czyli spółki z grupy PGNiG będącej operatorem systemu magazynów gazu ziemnego w Polsce.

Budowa multienergetycznego koncernu

Nabywca spółki, będącej operatorem magazynów, będzie podlegał zatwierdzeniu przez Prezesa UOKiK. Zgodnie z kryteriami zawartymi w decyzji regulatora, nowy właściciel będzie musiał zagwarantować, że działalność operatora będzie realizowana z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nabywca nie będzie mógł też należeć do grupy kapitałowej, która zajmuje się obrotem gazem ziemnym.Magazyny gazu są własnością PGNiG, a po transakcji ich właścicielem będzie połączony koncern. Jak podkreśla Orlen, w wyniku wdrożenia środka zaradczego zmieni się jedynie właściciel Gas Storage Poland, która do tej pory funkcjonowała w ramach grupy PGNiG. Spółka, jako operator magazynów, na podstawie przepisów prawa energetycznego zapewnia obecnie i nadal będzie zapewniała dostęp do pojemności magazynowych wszystkim zainteresowanym podmiotom.Przyjęte w decyzji UOKiK zobowiązania dodatkowo mają wzmacniać zasady rozdzielenia działalności infrastrukturalnej od tej związanej z obrotem gazem ziemnym. To odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników badania rynku przeprowadzonego przez UOKiK w związku z koncentracją PKN Orlen i PGNiG.Pozytywna decyzja Prezesa UOKiK kończy etap pozyskiwania niezbędnych zgód i uprawnia PKN Orlen do przeprowadzenia planowanego połączenia. Do czasu jego finalizacji PKN Orlen i PGNiG pozostaną osobnymi firmami, które będą kontynuować współpracę nad realizacją transakcji.Jak informuje Orlen, równolegle już od wielu miesięcy realizowany jest program mający na celu przygotowanie obu spółek do bezpiecznego i skutecznego połączenia. Na bieżąco prowadzone są też rozmowy z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych w Grupie PGNiG, co gwarantuje przeprowadzenie transakcji z korzyścią dla pracowników.Realizowane przez Orlen połączenie z PGNIG, to kolejny etap budowy multienergetycznego koncernu, którego elementem jest już przejęta wcześniej Grupa Energa, a także ma być przejęcie Grupy Lotos. W ten sposób Orlen chce zbudować koncern paliwowo-energetycznego o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 80 miliardów zł, obsługujący ponad sto milionów klientów w Europie Środkowej.Struktura wszystkich wspomnianych transakcji została przedstawiona w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, a PKN Orlen, Grupą Lotos oraz PGNiG. Zostało wówczas ustalone, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział Skarbu Państwa w akcjonariacie PKN Orlen zostanie zwiększony.