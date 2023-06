Orlen obiecuje znacznie więcej gazu z własnego wydobycia

Orlen chce zwiększać wydobycie gazu. Priorytetem jest norweski szelf kontynentalny, ale koncern ma też koncesje na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Kanadzie. Gaz z łupków pozostanie snem o potędze.

Orlen chce zwiększać krajowe wydobycie. Jednak polskie złoża mają swoją specyfikę, trzeba sięgać głębiej, by wydobywać więcej.

Dlatego Orlen poszukuje intensywnie gazu poza granicami naszego kraju. Jednym z podstawowych kierunków jest norweski szelf kontynentalny. - Dziś wydobywamy tam rekordową ilość gazu ziemnego - mówi WNP.PL Robert Perkowski, wiceprezes Orlenu ds. wydobycia.

Jednocześnie Orlen pracuje nad posiadanymi koncesjami na terenie innych państw. Mowa o Kanadzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Libii czy Pakistanie.

Czy będzie powrót do snu o łupkowej potędze Polski? - Nawet gigantyczne wzrosty cen gazu ziemnego w ubiegłym roku nie sprawiły, że te projekty stały się rentowne - mówi Robert Perkowski.

Orlen, który po przejęciu PGNiG jest obecnie największym producentem gazu w Polsce, planuje zwiększyć krajowe wydobycie do ok. 4 mld m3 rocznie (w 2022 roku wydobył 3,43 mld m3). W perspektywie 2030 r. całkowity wolumen własnego wydobycia gazu ziemnego - zarówno ze złóż krajowych, jak i zagranicznych - ma sięgnąć 12 mld m3 rocznie (w 2022 roku było to 7,7 mld m3).

Krajowe złoża gazu mają duży potencjał i swoją specyfikę. Kosztów się nie oszuka

Zwiększanie krajowego wydobycia nie jest jednak proste, bo - jak mówi WNP.PL Robert Perkowski, wiceprezes ds. wydobycia spółki Orlen - praktycznie wszystko zostało już odkryte i to, co jest dostępne, już jest eksploatowane.

Dodatkowo polskie złoża mają swoją specyfikę. By wydobywać więcej, trzeba schodzić coraz głębiej, w coraz trudniejsze rejony, a to oznacza koszty. Tu pojawia się pytanie o granicę opłacalności krajowego wydobycia.

- To rynek pokazuje, gdzie jest ta granica. W ubiegłym roku wydawało się, że będzie można ponownie sięgnąć po łupki, które były tak poszukiwane kilka lat temu i rozbudzały nasze emocje. Okazało się jednak, że nawet gigantyczne wzrosty cen gazu ziemnego nie spowodowały rentowności tych projektów. Niestety, niektóre złoża, gdzie występuje gaz, są tak trudno dostępne, że koszt wydobycia może być nawet wielokrotnie wyższy niż sama wartość drzemiącego w nich surowca - mówi Robert Perkowski.

Norweski szelf kontynentalny priorytetowym kierunkiem dla Orlenu. 6 mld m3 do końca dekady

Dlatego Orlen poszukuje intensywnie gazu poza granicami naszego kraju. Jednym z podstawowych kierunków rozwoju wydobycia jest dla polskiego koncernu norweski szelf kontynentalny.

- Dziś mogę powiedzieć, że na terenie norweskiego szelfu kontynentalnego wydobywamy rekordową ilość gazu ziemnego. W ubiegłym roku przekroczyliśmy 3 mld m3, to dwa razy więcej niż w 2021 r., gdy było to niespełna 1,5 mld m3. Tam też intensyfikujemy nasze prace nad wydobyciem kolejnych, nowych wolumenów. Obecnie dysponujemy na norweskim szelfie kontynentalnym 99 koncesjami, 17 z nich faktycznie eksploatujemy. Aktualnie nasz plan przewiduje wzrost wydobycia w tym regionie do ok. 6 mld m3 w perspektywie 2030 r. Łącznie wówczas nasze wydobycie własne ma sięgnąć 12 mld m3 gazu rocznie - wylicza wiceprezes Orlenu ds. wydobycia.

Norweski szelf kontynentalny jest priorytetem dla Orlenu. Od dwóch lat koncern podwaja tam wydobycie, a do bicia kolejnych rekordów przyczynia się także uruchomiony w ubiegłym roku gazociąg Baltic Pipe, którym surowiec z Norwegii może trafiać do Polski. Jednak na norweskim szelfie kontynentalnym nie kończy się wydobycie koncernu i możliwości zwiększenia produkcji.

- Chcemy przyjrzeć się bliżej naszym koncesjom na terenie innych państw. Mamy wydobycie w Kanadzie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, posiadamy koncesje w Libii czy Pakistanie - wymienia Robert Perkowski, zwracając uwagę, że przy obecnym postępie technologii skraplania gazu wiele z tych destynacji staje się fizycznie dostępnych. To też element zwiększający bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Powrotu do łupków raczej nie będzie, ale nabyte kompetencje i cenne doświadczenia procentują

Czy zatem, biorąc pod uwagę rozwój technologii w biznesie wydobywczym, wrócimy jeszcze kiedyś do snu o łupkowej potędze Polski? Zdaniem naszego rozmówcy to faktycznie będzie zależało od rozwoju technologii, a tu nie mamy się czego wstydzić.

Polskie firmy wydobywcze mają bardzo rozwinięte własne kompetencje w tym obszarze. Wystarczy wspomnieć wdrażany przez PGNiG projekt Smart Field, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i rozwiązania chmurowe do wsparcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

- Mogę śmiało powiedzieć, że dzięki projektowi Smart Field jesteśmy jednym ze światowych liderów, jeśli chodzi o możliwość optymalizacji i intensyfikacji wydobycia ze złóż - przekonuje Perkowski.

I to również zasługa m.in. wspomnianego boomu łupkowego, dzięki któremu polskie firmy otworzyły się na technologie, które teraz umożliwiają sięganie po o wiele trudniejsze złoża. Dziś te polskie firmy, np. sejsmiczne, współpracują na całym świecie z dużymi przedsiębiorstwami przy poszukiwaniu złóż węglowodorów. Można je spotkać w Ameryce Południowej, Afryce, krajach Bliskiego Wschodu, jak i w całej Europie.