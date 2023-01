Orlen pomógł Amerykanom dopiąć portfel odbiorców LNG z terminala Port Artur

Sempra Infrastructure, dzięki długoterminowemu kontraktowi z Orlenem, uzyskała portfel umów, umożliwiających podjęcie decyzji o budowie terminala eksportowego LNG Port Arthur w Teksasie - poinformowała amerykańska firma. Dostawy z terminala miałyby ruszyć w 2027 r.

Zgodnie z komunikatem Sempry, dzięki podpisanej w środę umowie z Orlenem przyszła moc skraplająca terminala Port Artur została w pełni zakontraktowana na poziomie 10,5 mln ton LNG rocznie.

Pierwszy skroplony gaz popłynie z instalacji Port Arthur na początku 2027 r.

Zawarcie tego kontraktu pozwala podjąć końcową decyzję inwestycyjną (FID), co powinno nastąpić wkrótce - powiedział dziennikarzom prezes Sempra Infrastructure Dan Brouillette. "Bardzo szybko po podjęciu tej decyzji rozpoczniemy budowę i mamy nadzieję, że pierwszy skroplony gaz popłynie z instalacji na początku 2027 r." - wyjaśnił. Podkreślił, obok kontraktów eksportowych, Sempra ma już odpowiednie umowy z producentami gazu w Teksasie.

Umowa z Orlenem, podobnie jak z innymi kontrahentami, ma formułę FOB (Free On Board), co oznacza, że to kupujący zapewnia transport z terminala i może wysłać LNG w dowolne miejsce na świecie.

Skroplony gaz z Port Arthur popłynie m.in. do Polski, Niemiec, Francji

Zgodnie z podpisanym z Semprą kontraktem, Orlen ma od 2027 r. odbierać z terminala Port Arhtur 1 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. Od listopada 2022 r. Sempra zawarła szereg umów na odbiór LNG z terminala. Kontrakt z niemieckim RWE opiewa na 2,25 mln ton rocznie przez 15 lat od 2027 r. Umowa z Engie dotyczy dostaw po 0,875 mln ton LNG przez 15 lat. Kontrakt z INEOS zakłada odbiór przez tą firmę 1,4 mln ton LNG rocznie przez 20 lat. Największy kontrakt Sempra podpisała z koncernem ConocoPhillips, dotyczy dostaw po 5 mln ton LNG rocznie przez 20 lat.

W 2018 r. PGNiG zawarło z Port Arthur LNG - spółką zależną Sempry, długoterminowy kontrakt, przewidujący zakup około 2 mln ton LNG rocznie przez 20 lat z terminala Port Arthur, z pierwotnie planowanym terminem zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 r. Sempra opóźniła jednak w maju 2021 r. podjęcie końcowej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy Port Arthur LNG tłumacząc to trudnymi warunkami rynkowymi po pandemii. Jedynym kontraktem dla terminala Port Arthur była właśnie umowa z PGNiG. W lipcu 2021 r. PGNiG zerwało tę umowę, kontraktując więcej gazu w firmie Venture Global. Sempra zebrała klientów na LNG z planowanego terminala w 2022 r., kiedy koniunktura na gaz znacząco się poprawiła.

W środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i szef amerykańskiej Sempra Infrastructure Dan Brouillette podpisali długoterminowy kontrakt na dostawy LNG. Kontrakt dotyczy dostawy 1 mln ton LNG z USA rocznie przez 20 lat od 2027 r. Gaz ma pochodzić z terminala Port Arthur w Teksasie.