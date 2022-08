Orlen przejmie magazyny gazu. Połączenie z PGNiG coraz bliżej

Zarządy PGNiG oraz PKN Orlen pod koniec lipca 2022 podpisały plan połączenia obu spółek określający m.in. parytet wymiany akcji PGNiG na akcje PKN Orlen. Wdrożenie tego planu nastąpi po decyzjach, które zostaną podjęte w najbliższych miesiącach podczas walnych zgromadzeń spółek. Zgodnie z decyzją UOKiK nowy koncern pozostanie właścicielem magazynów gazu ziemnego należących do PGNiG.

- Po połączeniu sił z PKN Orlen łatwiej będzie nam przeprowadzić transformację energetyczną, przez którą bezwzględnie przejść musi nie tylko nasz kraj, ale wszystkie europejskie gospodarki - powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes zarządu PGNiG.

Warunkiem dokonania połączenia Orlenu i PGNiG postawionym przez UOKiK jest sprzedaż Gas Storage Poland, spółki z grupy PGNiG zarządzającej magazynami gazu PGNiG, ale same magazyny będą własnością nowego koncernu.



To, jak wszystko na to wskazuje, jeden z ostatnich akordów procedury przejęcia PGNiG przez Orlen. Zielone światło dał przejęciu list intencyjny podpisany w lipcu 2020 pomiędzy Orlenem a Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez Orlen nad PGNiG.

–Po połączeniu sił z PKN Orlen łatwiej będzie nam przeprowadzić transformację energetyczną, przez którą bezwzględnie przejść musi nie tylko nasz kraj, ale wszystkie europejskie gospodarki. Żeby zająć dobrą pozycję na międzynarodowym rynku i zapewnić na lata bezpieczeństwo energetyczne Polski, musimy zbudować podmiot zdolny skutecznie konkurować na globalnym rynku – powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes zarządu PGNiG.

- Tworzenie silnych koncernów o zróżnicowanych, komplementarnych obszarach działalności to nie tylko międzynarodowy standard, ale także konieczność z punktu widzenia wyzwań transformacji energetycznej i powodzenia dalszego rozwoju naszej gospodarki. Wykorzystując silne strony każdej ze spółek, przeznaczymy środki niezbędne dla inwestycji w kolejne perspektywiczne obszary działalności- podkreślił Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Magazyny gazu PGNiG w nowym koncernie

Transakcja przejęcia PGNiG przez Orlen pierwotnie została zgłoszona do Komisji Europejskiej (KE), ale , jak podał UOKiK, KE przychyliła się do wniosku przedsiębiorców i przekazała sprawę Prezesowi UOKiK, który w marcu 2022 wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG.

Ważnym aktywami PGNiG są magazyny gazu. Koncern gazowy ma obecnie podziemne magazyny gazu o pojemności około 3,2 mld m3. Zgodnie z decyzją UOKiK nowy koncern pozostanie właścicielem infrastruktury magazynowej gazu ziemnego.

Natomiast warunkiem dokonania połączenia Orlenu i PGNiG postawionym przez UOKiK jest sprzedaż Gas Storage Poland, czyli spółki z grupy PGNiG zarządzającej magazynami gazu należącymi do PGNiG.

Wydając decyzję Prezes UOKiK wskazywał w marcu 2022, że dzięki rozdzieleniu własności magazynów od ich zarządzania, zwiększy się dostępność do tej infrastruktury dla podmiotów zewnętrznych tj. konkurentów PGNiG i Orlen.

UOKiK podkreślił, że istotą warunku jest także to, że nabywca Gas Storage Poland nie może prowadzić działalności na rynkach obrotu gazem ziemnym, a ponadto musi zostać zaakceptowany przez Prezesa UOKiK. Warunek ma obowiązywać dopóki udział połączonego podmiotu w rynku magazynowania gazu w Polsce będzie wynosił powyżej 40 proc.

- Realizacja warunku ułatwi konkurentom uczestników koncentracji dostęp do magazynów gazu ziemnego. Powinno to stworzyć sprzyjające warunki do zwiększenia importu gazu ziemnego przez te podmioty. Łatwiejsze będzie bowiem spełnienie obowiązków nakładanych przez prawo energetyczne na importerów w zakresie magazynowania gazu. Dzięki temu może pojawić się więcej niezależnych ofert na gaz ziemny zarówno hurtowych, jak i detalicznych – komentował Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Połączenie przez przejęcie

Ogłoszony 29 lipca 2022 plan połączenia Orlenu i PGNiG przewiduje tzw. połączenie przez przejęcie. Ma ono nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG na Orlen w zamian za akcje, które płocki koncern przyzna akcjonariuszom PGNiG.

W wyniku proponowanej transakcji ma zostać wyemitowanych do 534 mln nowych akcji Orlenu serii F. Emisja akcji połączeniowych, które trafią do dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG podwyższy kapitał zakładowy Orlenu.

W planie połączenia określony został parytet wymiany akcji. Akcjonariusze PGNiG, w zamian za posiadane akcje spółki, otrzymają nowo emitowane akcje Orlenu w stosunku 0,0925 do 1. Oznacza to, że za każdą akcję PGNiG akcjonariusz otrzyma 0,0925 akcji Orlenu.

Liczba przyznanych akcji będzie stanowić liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych, które zostaną zatrzymane w nowo utworzonym koncernie, akcjonariusze PGNiG otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.

Proponowane połączenie podlega uchwałom walnych zgromadzeń Orlenu i PGNiG oraz innym warunkom opisanym w planie połączenia, w tym złożonym przez Orlen zawiadomieniu o późniejszej kontroli nad holdingiem Skarbu Państwa.

Przewiduje się, że walne zgromadzenia Orlenu i PGNiG odbędą się odpowiednio we wrześniu i październiku 2022, a połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku / listopadzie 2022.

Synergie koncernów dla rozwoju

PGNiG ocenia, że połączenie PGNiG z Orlenem wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, bo m.in. zwiększy możliwości inwestycyjne oraz poprawi pozycję negocjacyjną nowego, powstałego z połączenia koncernu, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa surowcowego kraju.

– Działalność PKN Orlen i PGNiG dopełnia się w wielu obszarach. Mamy szeroki portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych, inwestujemy w alternatywne źródła energii, rozwijamy sektor ciepłowniczy. Posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe dla gazu ziemnego. Łącząc doświadczenia i kapitał obu podmiotów, znacznie poszerzymy ofertę dla naszych klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych- powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

- Jako jeden koncern zyskamy także zupełnie nową pozycję negocjacyjną – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wejścia na międzynarodowy rynek obrotu paliwami i energią. Połączenie to także nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie o silnej, międzynarodowej pozycji. Pracownicy PGNiG swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej – zaznaczyła Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

PGNiG wskazuje, że duże znaczenie mają kompetencje koncernu w dystrybucji i magazynowania gazu. Grupa PGNiG dysponuje, jak podaje spółka, największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. km gazową siecią dystrybucyjną.

Ważnym wkładem PGNiG w rozwój i dywersyfikację działalności nowego podmiotu będzie, jak zauważa sama spółka, jej pozycja w produkcji energii elektrycznej i ciepła. PGNiG via PGNiG Termika zasila największą sieć ciepłowniczą w Unii Europejskiej zlokalizowaną w Warszawie i jak stwierdza ma pozycję drugiego największego wytwórcy ciepła systemowego w Polsce.

Po połączeniu, jak w maju 2022 wyjaśniał Orlen, spółka PGNiG zostanie przekształcona w oddział Orlenu, spółki-córki PGNiG staną się spółkami zależnymi od Orlenu, a zmiana właścicielska nie zmieni nic w zakresie warunków zatrudnienia pracowników. Z kolei wspomniana już firma Gas Storage Poland, objęta środkami zaradczymi, będzie pod nadzorem nowego inwestora.