Orlen przekaże 14 mld zł na zamrożenie cen gazu

Orlen przekaże w 2023 r. 14 mld zł na zamrożenie cen gazu m.in. dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - poinformował na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. To wymierna pomoc, która zapewnia milionom Polaków tańsze koszty ogrzewania - podkreślił.

"W ramach koncernu multienergetycznego, przekażemy w 2023 r. prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych (jak szpitale, szkoły czy żłobki). Wraz z rządem chronimy Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego" - poinformował w środę na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zaznaczył, że "to wymierna pomoc, która zapewnia milionom Polaków tańsze koszty ogrzewania". Obajtek zwrócił uwagę, że poziom zamrożonej ceny gazu 200,17 zł/MWh to znacznie niżej, niż wyceny giełdowe paliwa gazowego. "Dziś na TGE w Polsce cena paliwa gazowego to ok. 308 zł/MWh) - wskazał Obajtek.

Pod koniec grudnia minister klimatu i Środowiska Anna Moskwa przypomniała, odnosząc się do cen gazu, że rząd zamroził cenę tego paliwa tak w 2022 r., jak i w 2023 roku. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh.

Resort klimatu i środowiska oszacował, że refundacja podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. osób. Refundacja VAT będzie też wyłączona spod egzekucji oraz zwolniona z podatku. Szefowa resortu klimatu podkreśliła, że w 2022 roku na "zamrożenie cen" wydano ok. 10 mld zł.

Premier oinformował, że w okresie od 1 kwietnia maksymalna cena gazu dla piekarni korzystających z gazu wyniesie 200,17 zł/MWh. Stawka ta ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 r. To kontynuacja rządowych działań mających przeciwdziałać wysokim cenom energii oraz odpowiedź na apele branży.