ORLEN rozpoczyna historyczną inwestycję

ORLEN rozpoczął rozbudowę największego podziemnego magazynu gazu w Polsce. Dzięki inwestycji w Wierzchowicach krajowe pojemności magazynowe tego surowca wzrosną o 25%. Po zakończeniu prac magazyn pomieści 2,1 mld m3 gazu. Tymczasem polskie magazyny surowca są już niemal zapełnione.

Według najnowszych danych Gas Storage Poland, polskie magazyny gazu wypełnione są aż w 97%. Doceniając rolę podziemnych magazynów gazu dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw do odbiorców Parlamentu europejski i Rada EU zobowiązały państwa członkowskie do osiągnięcia 90% napełnienia magazynów do 1 listopada. Polska osiągnęła ten cel 3 miesiące przed planowanym terminem.

To jak kluczowa dla bezpieczeństwa kraju jest rola magazynów, udowodnił kryzys energetyczny wywołanym agresją Rosji na Ukrainę, zmuszając w 2022 roku państwa Unii Europejskiej do zatłaczania gazu w rekordowym tempie. W odpowiedzi na te zawirowania w kwietniu ubiegłego roku PGNiG (obecnie Grupa ORLEN), podjęło decyzję o rozbudowie największego polskiego podziemnego magazynu gazu. W sierpniu 2023 r. ruszyły pierwsze prace budowlane. W ich efekcie pojemność czynna PMG Wierzchowice zwiększy się o 800 mln m sześc. z obecnych 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześciennych gazu, a największy obecnie magazyn gazu w Polsce stanie się jeszcze większy i będzie dysponował blisko połową krajowych pojemności magazynowych.

– Inwestujemy, aby zagwarantować nieprzerwane dostawy gazu dla polskich rodzin i przedsiębiorców. Dzięki rozbudowie magazynu w Wierzchowicach, łączna pojemność krajowych magazynów gazu wzrośnie aż o 25 proc. i przekroczy 4 mld metrów sześciennych. To tyle, ile zużywają wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce przez ok. 10 miesięcy. Dysponując taką rezerwą, będziemy lepiej przygotowani na wypadek ewentualnych przerw w dostawach z zagranicy lub gwałtownego wzrostu zapotrzebowania w okresie ostrych mrozów. Tym samym rozbudowa magazynów wpisuje się w nasz strategiczny cel wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zwiększamy nie tylko możliwość gromadzenia zapasów gazu, ale inwestujemy także we własne wydobycie w kraju i Norwegii, zawieramy kolejne kontrakty na zakup surowca i rozbudowujemy flotę statków do przewozu LNG – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach to największa w historii polskiego gazownictwa inwestycja rozbudowującą pojemności magazynowe. W jej efekcie możliwości magazynowe w naszym kraju wzrosną o blisko 25%, z obecnych ok. 3,3 mld m sześciennych do ok. 4,1 mld m sześciennych.

Zakończenie prac związanych z realizacją inwestycji planowane jest na przełomie 2025/2026. Zwiększenie pojemności czynnej PMG Wierzchowice w znaczący sposób wzmocni odporność polskiego systemu gazowniczego na kryzysy i zwiększy potencjał rozwoju rynku gazu.

Inwestycja w znacznym stopniu poprawi również efektywność pracy instalacji magazynowej. Moc zatłaczania tego magazynu wzrośnie aż o jedną trzecią – do 19,2 mln m sześc. na dobę, natomiast moc odbioru zostanie zwiększona jeszcze bardziej aż o 66 proc. – do 24 mln m sześc. na dobę.

Prace budowlane polegały będą m.in.: na wykonaniu trzech nowych odwiertów umożliwiających zatłaczanie i odbiór gazu z magazynów oraz instalacji sprężarek. ORLEN rozpoczął już wiercenie pierwszego otworu. Do prac zastosowano kroczące urządzenie marki Bentec, które umożliwia wykonanie kolejnych otworów bez konieczności demontażu i ponownego montażu, ponieważ wiertnia przemieszcza się samodzielnie pomiędzy kolejnymi lokalizacjami. Trzema kluczowymi wykonawcami inwestycji są spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN. PGNiG Technologie jest głównym wykonawcą prowadzącym nadzór nad inwestycją. Spółka Gazoprojekt opracowała projekt inwestycji, a Exalo Drilling wykona zaplanowane odwierty. Realizacja tak dużej inwestycji wiąże się również z zaangażowaniem wielu podwykonawców, w tym regionalnych firm, co przyczyni się do zwiększonej aktywności lokalnego biznesu.

Jednym z filarów strategii ORLEN2030 jest planowane w perspektywie najbliższych 8 lat, zwiększenie wydobycia gazu ziemnego z własnych złóż do poziomu ok. 12 mld metrów sześciennych rocznie (w roku 2022 – 7,7 mld m sześc.). Kluczową rolę odegra tutaj produkcja gazu realizowana na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, ale równie ważne zadanie przypadnie zapewnieniu stabilnego poziomu wydobycia ze złóż krajowych.

Grupa ORLEN jest właścicielem 7 podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m sześc. Pięć podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe zlokalizowane w sczerpanych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej. Dwa, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe zlokalizowane w kawernach solnych - pustych przestrzeniach utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania (tzw. ługowania).

Podziemne magazyny gazu pełnią w systemie gazowniczym rolę stabilizująca, umożliwiając dopasowanie poziomu dostaw do zapotrzebowania systemu, które jest zróżnicowane sezonowo. W sezonie letnim, gdy zapotrzebowanie odbiorców jest niższe, magazyny są zatłaczane. Z kolei w sezonie zimowym, kiedy następuje wzrost zapotrzebowania na gaz, magazyny oddają błękitne paliwo do systemu, dzięki czemu profil pozostałych dostaw do jest bardziej równomierny. Są także żelazną rezerwą na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, w których mogłaby zaistnieć potrzeba uzupełnienia odpowiednich wolumenów gazu do krajowego systemu.