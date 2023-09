Orlen stawia na wodór. W tych miastach powstaną stacje tankowania

- Orlen, w pierwszym etapie strategii wodorowej, czyli do 2025 roku, postawił na transport publiczny - mówi w rozmowie z WNP.PL dyrektor działu Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych w Grupie Orlen Dominika Niewierska. I wylicza miasta, w których powstaną stacje wodorowe.

- Stacje tankowania autobusów komunikacji miejskiej powstają w miastach, gdzie świadomość ekologiczna jest największa . Jesteśmy już obecni w Krakowie, a już wkrótce w Poznaniu i Katowicach. Obok wspomnianych już lokalizacji na mapie wodorowej Orlenu niebawem pojawią się jeszcze: Wałbrzych, Gorzów Wielkopolski, Bielsko-Biała, Piła, Warszawa - zapowiada w rozmowie z WNP.PL dyrektor działu Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych w Grupie Orlen Dominika Niewierska.

. - Nasze stacje będą umożliwiały również tankowanie aut osobowych. Takie jest założenie strategiczne - dodaje.

Potencjalnie dużym odbiorcą wodoru może być transport kolejowy.

Jak realizowana jest obecnie przyjęta w Grupie Orlen strategia wodorowa?

Dominika Niewierska: - Strategia Wodorowa Orlenu od początku zakłada, że działamy wspólnie z naszymi partnerami, którzy są zainteresowani wykorzystaniem wodoru. Dlatego stacje tankowania wodoru, m.in. z przeznaczeniem dla autobusów, powstają w tych miastach, gdzie dostrzegamy zainteresowane wykorzystaniem tego paliwa.

Jesteśmy już obecni w Krakowie, a już wkrótce w Poznaniu i Katowicach. To są te lokalizacje, gdzie od dłuższego czasu prowadzimy dialog z operatorami transportu miejskiego. Decyzja o sfinansowaniu potencjalnych zakupów autobusów napędzanych wodorem nie jest wcale taka oczywista. Takie autobusy są znacznie droższe niż te napędzane konwencjonalnymi paliwami, ale też droższe od tych z napędem elektrycznym. Dla samorządów to duże wyzwanie.

Dla nas natomiast to był sygnał, że warto włączyć się do współpracy i nie jest tajemnicą, że liczymy przy tym na duże wolumeny dostaw paliwa wodorowego. Zdajemy sobie sprawę, że samochody osobowe napędzane wodorem to nie będzie, przynajmniej na razie, nasz docelowy odbiorca w obszarze wodoru, ale należy tu podkreślić, że nasze stacje będą umożliwiały również tankowanie aut osobowych. Takie jest założenie strategiczne.

W pierwszym etapie realizacji strategii wodorowej Orlen postawił na transport publiczny

W pierwszym etapie, czyli do 2025 roku, postawiliśmy na transport publiczny i konsekwentnie budujemy kolejne stacje. Obok wspomnianych już lokalizacji na mapie wodorowej Orlenu niebawem pojawią się jeszcze: Wałbrzych, Gorzów Wielkopolski, Bielsko-Biała, Piła, Warszawa. Warto podkreślić, że nie poprzestajemy na Polsce. Już w tym roku dokonaliśmy otwarcia dwóch ogólnodostępnych stacji wodorowych w Czechach.

A poza komunikacją publiczną, kto może być jeszcze zainteresowany paliwem wodorowym?

- Kolejnym potencjalnym odbiorcom końcowym dużych wolumenów paliwa wodorowego jest kolej. Paliwo wodorowe do napędu lokomotyw to bardzo interesujące rozwiązanie. Wszędzie tam, gdzie nie ma zelektryfikowanych odcinków. Dodatkowo to znakomite rozwiązanie na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w transporcie.

Ogromny potencjał upatrujemy w transporcie ciężarowym. Trudno się spodziewać w krótkiej perspektywie, aby baterie elektryczne o wadze nawet do 1,5 tony były montowane w ciężarówkach. To w bezpośredni sposób ograniczy ładowność. A przecież trzeba pamiętać, że ładowanie baterii może trwać nawet 1,5 godziny, tymczasem tankowanie wodoru do zbiorników to operacja podobna do tankowania oleju napędowego na klasycznej stacji paliw.

W strategii Orlenu rok 2025 to pierwsze realizacje projektów wodorowych. O jakim poziomie dostaw można dziś mówić?

- Kontrakt z Poznaniem mamy podpisany na dostawy wodoru na 15 lat łącznie na 1,8 miliona kilogramów wodoru. Szacowanie wielkości dostaw, tylko na potrzeby transportu, trudno precyzyjnie określić, to będzie oczywiście zależało od zapotrzebowania rynku, na które jesteśmy gotowi odpowiedzieć. Już w 2021 r. uruchomiliśmy HUB produkcji wodoru jakości automotive w Trzebini, kończymy realizację inwestycji we Włocławku, a w planach mamy kolejne instalacje produkcji wodoru nisko- i zeroemisyjnego.

Trzeba również pamiętać, że wodór to nie tylko paliwo do transportu. Ogromne ciągłe zapotrzebowanie występuje w wielu procesach rafineryjnych, a także chemicznych. W naszej zaprezentowanej strategii mocno postawiliśmy na zmniejszenie śladu węglowego i redukcję emisji istniejących instalacji produkcji wodoru.

Oczywiście planujemy produkcję zeroemisyjnego w oparciu o technologię elektrolizy zasilanej OZE, ale bierzemy też pod uwagę inne technologie produkcji niskoemisyjnego wodoru, takie jak przetwarzanie odpadów komunalnych w kierunku wodoru. W przypadku instalacji elektrolizy wody musimy poczekać, aż technologia osiągnie wymagany efekt skali, a dodatkowo jeszcze trzeba pamiętać o wyzwaniach związanych z wielkoskalowym magazynowaniem wodoru, którym musimy sprostać.

Czy to oznacza, że instalacje do produkcji wodoru muszą być zdecydowanie tańsze?

- Tak, instalacje muszą być tańsze, podobnie jak sama energia elektryczna OZE zasilająca zestawy potrzebne do elektrolizy elektrolizy, której koszt ma bezpośredni wpływ na opłacalność produkcji. Sieci elektroenergetyczne to także jest dodatkowe wyzwanie związane z lokalizowaniem elektrolizerów. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy powinniśmy je lokalizować tam, gdzie są potencjalni odbiorcy produkowanego wodoru, czy może tam, gdzie jest produkowana energia ze źródeł odnawialnych. W przypadku przemysłu musimy zagwarantować dostawy na potrzeby produkcji paliw syntetycznych czy amoniaku.

Płynność dostaw musi zostać zachowana i to są kolejne wyzwania, stojące przed nami w najbliższych latach. W przypadku OZE duży potencjał upatrujemy w farmach wiatrowych na Bałtyku bo one, w połączeniu z magazynami energii, mogą stwarzać zupełnie nowe możliwości w produkcji wodoru.

Orlen zamierza inwestować w kawerny przystosowane do wielkoskalowego magazynowania wodoru

Chcemy także inwestować w kawerny, które będą przygotowane do wielkoskalowego magazynowania wodoru, wykorzystywanego w naszych instalacjach przemysłowych, ale także dla zewnętrznych potencjalnych klientów. Naszą ambicją jest zainstalowanie w Grupie Orlen w mocach produkcyjnych elektrolizy 1 GW, co pozwoli na znaczące zwiększenie produkcji wodoru zeroemisyjnego.