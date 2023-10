Orlen uruchomił złoże gazu w Norwegii na pół roku przed terminem

Orlen rozpoczął eksploatację złoża Tommeliten A na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Będzie ono produkowało 500 mln m3 gazu rocznie, który za pośrednictwem gazociągu Baltic Pipe trafi do naszego kraju.

Produkcja ze złoża została uruchomiona pół roku przed terminem.

Gaz z Norwegii trafi do naszego kraju.

Orlen jest liczącym się graczem w produkcji węglowodorów w Norwegii.

Eksploatację Tommeliten A uruchomiono pół roku wcześniej niż przewidywał harmonogram, dzięki czemu wydobywany ze złoża gaz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju jeszcze w tym sezonie grzewczym.

Gaz z norweskiego złoża popłynie gazociągiem do Polski

– Tommeliten A to jeden z największych projektów inwestycyjnych Orlenu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nie tylko ze względu na wielkość zasobów, ale także fakt, że jesteśmy największym udziałowcem tego złoża. Uruchomienie eksploatacji Tommeliten A oznacza dla Grupy Orlen skokowy wzrost produkcji gazu, o 0,5 mld m3 rocznie. Przybliża to nas do realizacji strategicznego celu, jakim jest podwojenie wydobycia w Norwegii do poziomu 6 mld m3 surowca rocznie – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Jak dodaje, dla Orlenu zwiększenie wydobycia gazu w Norwegii jest jednym z priorytetów. Gaz z Norwegii jest bowiem ważnym elementem bilansu tego surowca. Import surowca za pomocą należącego do Gaz-Systemu gazociągu Baltic Pipe stanowi oprócz importu LNG kluczową składową w dostawach gazu do Polski.

Orlen, poprzez spółkę zależną PGNiG Upstream Norway, posiada ponad 42 proc. udziałów w Tommeliten A. Zasoby złoża oceniane są na 120-180 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego udział Grupy Orlen wynosi 50-76 mln baryłek ekwiwalentu ropy, w tym 6-9 mld m3 gazu.

Docelowo produkcja z Tommeliten A będzie prowadzona z wykorzystaniem 11 otworów i dostarczana za pomocą podgrzewanego rurociągu do infrastruktury na koncesji PL 018, skąd po dalszym uzdatnieniu będzie transportowana dalej.

Orlen coraz bardziej zwiększa produkcję gazu ziemnego w Norwegii

PL 018 jest obecnie jednym z najważniejszych hubów produkcyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a znajdujące się na nim instalacje zostały zmodyfikowane na potrzeby odbioru produkcji z Tommeliten A.

Uruchomienie eksploatacji złoża Tommeliten A jest jednym z dziewięciu projektów inwestycyjnych zainicjowanych przez Orlen w ostatnich dwóch latach, w celu zwiększenia produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Zgodnie ze strategią firmy, do końca 2030 roku ma ona wzrosnać do 6 mld m3 rocznie z 3,5 mld m3 w roku ubiegłym. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ gaz produkowany w Norwegii jest przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

Orlen zarezerwował w nim ponad 8 mld m3 przepustowości rocznie i planuje, aby jak największa część surowca transportowanego tą drogą pochodziła z własnego wydobycia. W 2030 roku będzie mogła ona wypełnić nawet 75 proc. zarezerwowanej przepustowości tego gazociągu.

PGNiG Upstream Norway prowadzi w Norwegii wydobycie na 18 złożach i posiada udziały w 91 koncesjach. Aktualnie zasoby ropy i gazu spółki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wynoszą ponad 346 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Pod względem posiadanych zasobów oraz produkcji ropy i gazu spółka znajduje się w pierwszej dziesiątce firm prowadzących aktywną działalność w Norwegii, a jeżeli chodzi o zasoby i produkcję samego gazu ziemnego zajmuje pozycję 8. Natomiast pod względem liczby koncesji miejsce piąte.

Oprócz PGNiG Upstream Norway udziałowcami koncesji Tommeliten A są: ConocoPhillips (operator), TotalEnergies, Var Energi, ConocoPhillips, TotalEnergies i Eni.