Orlen wypróbuje substytut gazu ziemnego. Tworzy specjalną sieć

Orlen Południe tworzy pilotażową sieć biometanowni. O związanych z projektem planach i wyzwaniach mówi WNP.PL Marcin Moksa, członek zarządu firmy.

Od 2020 roku Orlen Południe realizuje pilotażowy projekt biogazowy zakładający budowę sieci biometanowni; do tej pory kupił trzy działające biogazownie oraz projekt czwartej, który realizuje w Głąbowie, w woj. warmińsko-mazurskim.

- Biometan, jako substytut gazu ziemnego, jest uniwersalnym źródłem zielonej energii. W związku z tym Orlen Południe zakłada w przyszłości kolejne inwestycje w biometanownie - mówi Marcin Moksa, członek zarządu Orlenu Południe.

Biometanownia w Głąbowie ma wytwarzać rocznie około 7 mln m sześc. biometanu, a następne trzy z pilotażu podobnie. Wszystkie instalacje będą samowystarczalne pod względem zaopatrzenia w energię i ciepło procesowe.

Niedawno grupa Orlen ogłosiła, że buduje pierwszą biometanownię w Polsce – w Głąbowie, w woj. warmińsko-mazurskim. Inwestycja jest realizowana przez Orlen Południe. Ile teraz takich inwestycji biometanowych macie w najbliższych planach?

- Grupa Orlen, mówiąc kolokwialnie, musi się zazieleniać w segmencie paliw, co wynika z regulacji przewidujących stopniowy wzrost udziału paliw z odnawialnych źródeł w paliwach ciekłych, z Narodowego Celu Wskaźnikowego. Do tego potrzebujemy biometanu.

Od 2020 roku, jako Orlen Południe, realizujemy pilotażowy projekt biogazowy, zakładający budowę sieci biometanowni, co pozwoli nam zdobyć kompetencje na tym rynku. Do tej pory zakupiliśmy trzy działające biogazownie oraz projekt czwartej, który realizujemy obecnie w Głąbowie.

Budowa biometanowni to wymagająca technicznie i kosztowna inwestycja

Biogaz, który będzie produkowany w Głąbowie, będzie oczyszczany, głównie z CO2 i związków siarki oraz azotu. W ten sposób uzyskamy biometan, który po skropleniu może stać się paliwem silnikowym – bioLNG.

Pozostałe trzy biogazownie, o mocy ok. 1-2 MW, również planujemy rozbudować do mocy takiej, jaką będzie dysponować instalacja w Głąbowie, tj. w zależności od docelowego strumienia produktu, około 4,6 MW brutto. Przystosujemy je do produkcji biometanu w różnej postaci.

Uruchomienie inwestycji w Głąbowie planowane jest na II połowę 2024 roku. A kiedy mają ruszyć pozostałe trzy biometanownie?

- Trzy kupione przez nas działające biogazownie, które są zlokalizowane w miejscowościach Konopnice (woj. łódzkie), Wojny-Wawrzyńce (woj. podlaskie) oraz Buczek (woj. kujawsko-pomorskie), znajdują się na różnych etapach uzgodnień i procedur administracyjnych, stąd terminy ich gotowości do produkcji biometanu są różne i uzależnione od procesów również niezależnych od Orlen Południe.

Budowy biometanowni to dość wymagające technicznie i zarazem kosztowne inwestycje. Szacujemy, że biometanownia w Głąbowie będzie kosztowała około 180 mln zł. Poza tym właściwe w każdym przypadku trzeba zbudować system zaopatrzenia w surowce do produkcji biogazu, co jest wyzwaniem samym w sobie.

Biometan to jeden z elementów docelowego koszyka biopaliw i odnawialnej energii elektrycznej

Jaka jest zakładana produkcja tych pierwszych biometanowni Orlenu?

- Zakładamy, że biometanownia w Głąbowie będzie wytwarzała rocznie około 7 mln m sześc. biometanu. Pozostałe podobnie. Z biznesowego punktu widzenia, jak pokazały analizy, najkorzystniejsze jest dla nas budowanie biometanowni takich, jak w Głąbowie, czyli o mocy około 4,6 MW brutto. Należy dodać, że wszystkie cztery biometanownie, o których mówimy, będą działały wyspowo, tzn. będą samowystarczalne pod względem zaopatrzenia w energię i ciepło procesowe.

Wspomniał pan o Narodowym Celu Wskaźnikowym (NCW), a zatem ile biometanu będzie potrzebował docelowo Orlen, żeby zrealizować NCW?

- Narodowy Cel Wskaźnikowy można zrealizować nie tylko dzięki sprzedaży biometanu – jest to jeden z elementów docelowego koszyka biopaliw i odnawialnej energii elektrycznej. Jednocześnie biometan, jako substytut gazu ziemnego, jest uniwersalnym źródłem zielonej energii. W związku z tym Orlen Południe zakłada w przyszłości kolejne inwestycje w biometanownie. Skala potrzeb jest jednak tak duża, że nie zakładamy, iż wszystko od A do Z zrobimy sami.

Trzeba pokazać, jak przyjazna może być biometanownia. Społeczne akceptacja jest kluczowa

Co w programie biometanowym grupy Orlen jest największym wyzwaniem?

- Zarówno finansowanie, bo koszty inwestycji w dużą sieć biometanowni trzeba liczyć docelowo w miliardach złotych, jak i znalezienie odpowiednich lokalizacji. Ale może najtrudniejsze zadanie, jakie przed nami stoi, to uzyskanie akceptacji społecznej dla biogazowni. Orlen Południe jest tu gwarantem najwyższych standardów technicznych i środowiskowych.

Chcemy na przykładzie instalacji pilotażowych pokazać społeczeństwu, jak przyjazna może być biometanownia. Wszyscy chcemy opierać się na ekologicznej energetyce, a biometanownia to najlepszy przykład gospodarki obiegu zamkniętego. A lokalnie ważny jest też fakt, że każda tego typu inwestycja oznacza nowe miejsca pracy w regionie.

Jakie technologie chcecie stosować w biogazowniach – krajowe, zagraniczne, a może to bez znaczenia?

- Inwestując w biogazownie, chcemy się opierać na technologiach krajowych i preferujemy polskie technologie. Z zagranicznych technologii będziemy korzystać wówczas, gdy nie będzie polskich odpowiedników, zarówno w warstwie nakładowej, jak i eksploatacyjnej.