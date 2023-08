Orlen zgarnie całość mocy z pływającego terminala

Orlen podpisał z Gaz-Systemem umowę na sto procent mocy regazyfikacyjnych planowanego terminala pływającego LNG w Zatoce Gdańskiej.

- Umowa regazyfikacyjna pozwala usprawnić proces dostarczania gazu do klientów. Umowa jest świadectwem tego, że terminal będzie podpięty do całego systemu sieci gazowej. Celujemy w to, żeby były dwie jednostki regazyfikacyjne. Nasze działania również będą służyły temu, żeby zaopatrzyć kraje sąsiedzkie (Czechy, Słowację, Węgry), które nie mają dostępu do morza, w gaz - zaznaczył Andrzej Kensbok wiceprezes Gaz-Systemu.

Polska nie patrzy na Europę i sama wprowadza projekty, które dywersyfikują dostawy gazu

- To bardzo dobry dzień dla polskiego rynku gazu i Europy. Okazuje, się że planowany projekt FSRU (Floating Storage Regasification Unit) jest skutecznie realizowany i odpowiada na potrzeby rynku. Umowa pokazuje, że zapotrzebowanie na regazyfikację cały czas jest i to dobrze. Polska, planując dywersyfikację dostaw gazu, nie oglądając się na pomysły europejskie, staje się gazowym hubem nie tylko dla Polski, ale całego regionu - stwierdziła z kolei Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

- Ten krok dodatkowo wzmacnia elastyczność systemu. Cieszymy się, że Grupa Orlen może się przyczynić do budowy bezpieczeństwa energetycznego i trzymam kciuki za terminową realizację projektu - powiedział Armen Artwich, członek zarządu Orlen do spraw korporacyjnych.

Dla Orlenu będzie to już kolejny terminal odbioru LNG w Polsce

Gdański terminal będzie kolejnym, w którym Grupa Orlen będzie odbierać dostawy LNG. Od 2016 roku spółka odbiera dostawy skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu. Do tej pory odebrała tam 241 dostaw o łącznym wolumenie ok. 19,06 mln. ton LNG. Najwięcej ładunków przypłynęło z Kataru (123) oraz USA (98). Ponadto odebrane zostały dostawy z Norwegii (13), Nigerii (3), Trynidadu i Tobago (3) oraz Egiptu (1) - podają przedstawiciele Orlenu.

Od 2016 roku udział LNG w dostawach z zagranicy na gazowy rynek w Polsce wzrósł z 8 do 43 proc. w 2022 roku. W 2022 roku około 1/3 zużywanego w Polsce gazu została dostarczona do kraju statkami.